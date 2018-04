Neue Basis für Zusammenarbeit zwischen Stadt und Händlern

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Einzelhändler in der Innenstadt nehmen jetzt ihr Schicksal selbst in die Hand. „Es ist aber noch ein ganz zartes Pflänzchen, das regelmäßig gegossen werden muss“, sagte Fahrradhändler Ralph Riesenberg am Dienstag bei einem Pressegespräch. Allzu große Hoffnung, dass die Gewerbetreibenden schnell zu denen in der Nachbarstadt Templin aufschließen werden, macht er nicht.

Bereits drei Mal trafen sich die Einzelhändler auf Einladung von Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) und der neuen Stadtmarketing-Beauftragte Uta Kupsch, um auszuloten, wie die Zusammenarbeit auf neue Füße gestellt werden kann. Auslöser war der Herbst vergangenen Jahres, als drei Händler beziehungsweise Handwerker ankündigten, ihr Geschäft in der Innenstadt aufzugeben und das Gespenst von der sterbenden Altstadt umging. Dabei stehe die Stadt Zehdenick noch immer deutlich besser da als viele ändere Städte vergleichbarer Größe, machte Uta Kupsch den Einzelhändlern Mut, die Zusammenarbeit untereinander zu verbessern, zu ihrem eigenen Wohl, aber auch um das Ansehen der Kommune zu mehren. Ihr erster Eindruck, als sie Anfang des Jahres die Berliner Straße entlang lief, war: Die Stadt biete eine große Vielfalt an Läden. Eine gute Basis, auf der man aufbauen kann, um die Innenstadt lebendig und attraktiv zu machen. Über viele Details herrschte bei den Geschäftsinhabern zunächst Unklarheit, die gleich beim ersten Treffen ausgeräumt werden konnten. Selbstverständlich dürften sich die Händler mit einem Stand vor ihrem Geschäft beteiligen, wenn in der Innenstadt der Weihnachtsmarkt stattfindet. Nur die Bratwurst sollte es nicht gerade sein. Auch eine Beteiligung am Stadtsportfest am 30. Juni und 1. Juli sei ausdrücklich gewünscht. Ob es wie in Templin ein Frühlingsfest und andere attraktive Innenstadtveranstaltungen geben wird, die von den Gewerbetreibenden selbst veranstaltet werden, so weit sei man in Zehdenick aber noch längst nicht, bremste Ralph Riesenberg zu große Erwartungen. Stattdessen gibt es andere Ideen, nämlich die, die Schaufenster leerstehender Geschäfte zu dekorieren. Keine wirklich neue Idee, weil sie bereits im Rahmen des „Stadtladen“-Projekt der Regio Nord teilweise umgesetzt wurde. Nun aber geht die Initiative dafür von den Einzelhändlern aus. Den Anfang macht Ralph Riesenberg. Er gestaltet das Schaufenster des ehemaligen Fahrradladens in der Nähe der Dammhastbrücke. Anfang Mai will er seine Arbeit der Öffentlichkeit vorstellen. Ein Künstler und ein Handwerker haben ähnliche Ideen für weitere Schaufenster leerstehenden Geschäfte. Die Stadtverwaltung unterstützt die Initiative zur Präsentation von Produkten und Dienstleistungen, in dem sie den Kontakt zu den Vermietern herstellt.

Einen neuen Verein wollen die Einzelhändler aber nicht gründen. Vielmehr sollen der Fremdenverkehrsverein und die Unternehmervereinigung Oberhavel-Nord (UNO) in Zehdenick genutzt werden, um eine Arbeitsgruppe oder einen Stammtisch für den regelmäßigen Austausch untereinander ins Leben zu rufen.