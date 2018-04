Städtische Kitas bieten ab Oktober auch Frühstück und Vesper an

Roland Becker

Velten (MOZ) Ab Oktober wird die Sunshine Catering Service GmbH das Mittagessen für die städtischen Kitas Kinderland, Kunterbunt und Villa Regenbogen liefern. Der Auftragsvergabe stimmten die Mitglieder des Hauptausschusses am Montag mehrheitlich bei einer Enthaltung zu. Mit dem selben Abstimmungsergebnis wurde auch der Vertrag für die Lieferung des Frühstücks und der Vesper abgesegnet. Zu den Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligten, gehörte auch Sodexo. Das Unternehmen war bis zu dem Skandal um verdorbene Erdbeeren in Velten als Essenslieferant aktiv.

Dass die Eltern ihren Kindern ab 1. Oktober weder Frühstück noch etwas für die nachmittägliche Vesper mitgeben müssen, ist eine Neuerung. Mit der Lieferung beauftragt wurde die auch mit einer Küche in Berlin ausgestattete Firma RWS Cateringservice. Ob sich die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten auf die Kita-Beiträge auswirken, ist noch nicht entschieden. „Das bleibt einer politischen Entscheidung vorbehalten“, informiert Stadtsprecherin Ivonne Pelz. Auf jeden Fall werden die Kita-Kosten neu berechnet. Die Stadtverwaltung wird danach den Stadtverordneten eine oder mehrere Varianten für die Kostenbeteiligung vorlegen. Dabei kann sie empfehlen, die Gebühren zu belassen oder moderat zu erhöhen. „Die Eltern haben ja auch eine häusliche Ersparnis“, merkt Pelz an. Sprich: Dem privaten Haushalt bleiben die Kosten für das erspart, was in die Brotdose gehört. Das letzte Wort aber haben die Abgeordneten. Sie können eigene Vorschläge einbringen und beschließen letztendlich die Gebührensatzung. Der Vorschlag der Verwaltung wird im Juni ins Stadtparlament eingebracht, mit einer Entscheidung wird während der Sitzung am 20. September gerechnet. Frühestens zum 1. Oktober wird dann die neue Satzung gelten.

Beim Mittagessen, das von der in Hoppegarten ansässigen Firma Sunshine Catering Service geliefert wird, werden sich laut Pelz die Preise gegenüber den jetzt gültigen nicht ändern.

Bei der Entscheidung, wer den Zuschlag für die Essenversorgung erhält, waren bei Frühstück und Vesper zu 80 Prozent der angebotene Preis und zu 20 Prozent die regionale Herkunft der Produkte ausschlaggebend. Für das Mittagessen floss zusätzlich mit ein, wie praktikabel für die Eltern der Service zum Be- und Abbestellen des Essens geregelt ist.

Für Frühstück uns Vesper sind vorrangig regionale Produkte anzubieten. Beim Mittagessen müssen mindestens 50 Prozent der verarbeiteten Lebensmittel aus der Region stammen. Das heißt nicht, dass dieser Anteil aus Brandenburg kommen muss. Laut Pelz gilt als regional, was aus der Mark, aus Berlin oder aus Mecklenburg-Vorpommern geliefert wird.