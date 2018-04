Feuerwehr verschafft sich Zugang zu Wohnung

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Lautes Tatütata am Abend in der Oranienburger Innenstadt: Mehrere Löschzüge rückten aus, weil Nachbarn im Lindenring gehört hatten, wie ein Rauchmelder losging. Der Bewohner der Wohnung war nach Angaben der Leitstelle der Feuerwehr nicht zu Hause. Deshalb mussten sich die Feuerwehrleute über den Balkon Zugang zur Wohnung verschaffen. Auch die Polizei war vor Ort. In der Wohnung war nichts passiert. Die Einsatzkräfte schalteten den Rauchmelder ab und eilten zum nächsten Einsatz– einen Waldbrand.