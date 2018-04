Erste Pflicht ist Aufklärung

Berlin (MOZ) Kein anderes Politikfeld ist so schwierig wie die Rentenpolitik. Sie ist zwar lange nicht so vermachtet wie die Gesundheits- und die Umweltpolitik und auch bei weitem nicht so komplex wie das Steuerrecht. Nein, was die Rente zu einem fast unlösbaren Politikfeld macht, sind vielmehr die Emotionen, die sich an ihr entzünden.

Viele Menschen, die ihr Leben gelebt und gearbeitet haben, empfinden die Rente als eine Bestätigung ihrer Lebensleistung. Sie gilt ihnen als staatlich dokumentierter Nachweis eines produktiven Lebens. In dieser Logik dokumentiert eine Mini-Rente also das glatte Gegenteil, nämlich den Nachweis, ein Taugenichts gewesen zu sein.

Nichts könnte falscher sein. Die Rente ist kein Lebenszeugnis, sondern lediglich das mathematische Produkt aus Arbeitsjahren und Höhe der eingezahlten Beiträge. Wer lange und viel eingezahlt hat, erhält eine höhere Rente. Wer lange Zeit arbeitslos war oder einen schlecht bezahlten Job hatte, wird eine entsprechend niedrigere Rente erhalten. Die Rente sagt rein gar nichts über die Lebensleistung eines Menschen aus, der vielleicht zuerst seine Kinder erzogen, dann seine Eltern gepflegt und deshalb nur für kurze Zeit einem bezahlten Job nachgegangen ist.

Den Leuten eine realistische Sicht auf die Rente zu vermitteln, wäre Sache der Politik. Doch kommt ausgerechnet die große Koalition dieser Aufgabe nicht mehr nach. Ihre Pläne zielen darauf ab, die Rente mit der Lebensleistung gleichzusetzen. Doch das wird teuer, wie ein Gutachten des Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik zeigt. So würde alleine ein stabiles Rentenniveau von 2030 an etwa 45 Milliarden Euro kosten. Im Jahr. Tendenz steigend. Es ist unbezahlbar, sagen die Forscher. Der nächsten Generation von Politikern wird also gar nichts anderes übrig bleiben, als umso striktere Kürzungen durchzusetzen.

Nun weiß keiner, was in zehn Jahren ist. Doch von der guten Stimmung, die eine Belohnung der Lebensleistung in Form einer höheren Rente erzielt, wird nichts mehr übrig sein. Auch deshalb sollte die große Koalition ihre Pläne noch einmal überprüfen. Rentenpolitik ist emotional. Gerade deshalb lässt sie sich nur bestreiten, wenn man den Leuten die ganze Wahrheit sagt. Das ist schwer, aber am Ende der bessere Weg.