Gemeinsames Frühstück in Kitas fördert soziale Kompetenz

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Seit dem 3. April werden in den Kindereinrichtungen des Löwenberger Landes Frühstück und Vesper angeboten. Die Kinder sind begeistert.

Marina Liese, die Chefin der Griebener Kita muss schmunzeln, als sie von ihren ersten Erfahrungen mit der Frühstücksrunde für die Kinder berichtet: Knäckebrot, Salat und darauf eine Scheibe Salami, das habe sich ein Mädchen ausgesucht. Auf die Frage, warum sie sich ausgerechnet das Knäckebrot ausgesucht hat, wo doch auch Schwarz-, Misch- und auch Weißbrot im Korb liegen, stellt die Kleine nur fest: „Weil’s so schön knackt, wenn man reinbeißt.“ Ein anderes Erlebnis war, dass am Tisch ein Kind wartend saß, weil es sich noch nicht selbst seine Schnitte mit Butter bestreichen konnte. Noch bevor die Erzieherin helfen konnte, half der Tischnachbar, ein knappes Jahr älter, und bestrich das Brot mit Butter. „So muss es sein. Gemütlich in der Runde sitzen, gemeinsam frühstücken und sich gegenseitig helfen“, stellt die Kitaleiterin fest und bedankt sich sowohl bei Bürgermeister Bernd-Christian Schneck als auch beim Chef des Löwenberger Schlemmermenüs, Wido Beier, dass die Zusammenarbeit gut angelaufen ist und auf Hinweise prompt reagiert wird. Wobei sich die Hinweise bislang nur darauf beziehen, dass beispielsweise zu viel an Essen geliefert wurde. „Das sind alles Erfahrungswerte, das spielt sich mit der Zeit ein“, antwortet Beier.

Auch in der Nassenheider Kita versammeln sich die Kinder morgens, um gemeinsam zu frühstücken. Auf den Tischen stehen Butter, Wurst, Käse sowie verschiedene Sorten Obst und Gemüse. Wer will, kann auch Cornfalkes oder Müsli haben. Müsli bevorzugen übrigens die Hortkinder, vermutlich wegen des Joghurts, die Kindergartenkinder mögen lieber die Cornflakes, weil die so toll knuspern, hat Evelin Röper festgestellt, die in dieser Woche die Kinder in der Nassenheider Kita versorgt. Sie und ihre Kollegen sind auch diejenigen, die die Qualität des gelieferten Essens kontrollieren. Zu bestanden gab es in der Nassenheider Kita bislang nichts.

Einmal wöchentlich beliefert das Catering-Unternehmen die sieben Kitas und den Hort im Löwenberger Land. Um Lagerkapazitäten in den Einrichtungen vorzuhalten, wurden von der Gemeinde extra zusätzliche Kühlschränke angeschafft. Vom Caterer wird ein Speisenplan für die Woche vorgeschlagen. Doch wird in der Nassenheider Kita den Kindern bewusst ein Mitspracherecht eingeräumt. „Das bedeutet natürlich nicht, dass nur noch aufgetischt wird, was sich die Kinder wünschen. Aber wenn die Salami besser schmeckt als andere Wurst, dann ist das eben so. Das ändert sich auch wieder“, erklärt die Chefin der Nassenheider Einrichtung, Katrin Bumke.

Auch in der Griebener Kita ist der vorgeschlagene Essenplan nicht unumstößlich. „Eigentlich ist es so, dass für jeden Tag eine bestimmte Obstsorte geliefert wird. Aber wir finden es besser, wenn jeden Tag verschiedene Obstsorten angeboten werden und sich die Kinder dann selbst aussuchen, was sie mögen“, erklärt Marina Liese ihre Vorgehensweise.

Die Resonanz der Eltern auf das Angebot ist bislang durchweg positiv, bestätigen beide Kita-Leiterinnen. Viele Eltern würden sich freuen, dass sie dadurch morgens mehr Zeit für die Kinder haben und nicht an das Frühstück denken müssen. Das durchaus auch Sonderwünsche erfüllt werden, wenn beispielsweise eine Laktose- oder Gluten-Intoleranz vorliegen, ist für die Kitamitarbeiterinnen kein Thema. In der Griebener Kita gibt es dafür sogar zwei kleine Extra-Kühlschränke, um Verwechslungen vorzubeugen.

Ebenso werde sehr bewusst darauf geachtet, dass sich die Kinder beispielsweise nicht nur mit süßer Marmelade stärken, so Marina Liese weiter. „Aber wenn wir Marmeladenschälchen auf den Tisch stellen, dann können wir nicht einzelnen Kindern verbieten, davon etwas zu nehmen. Aber das ist insofern kein Problem. Denn wir besprechen das natürlich vorab mit den Eltern, und die können sich sicher sein, dass wir nach ihren Vorgaben handeln“, so die Erzieherin weiter.