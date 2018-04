Kfz-Zulassungsstelle weiterhin überlastet

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises in Oranienburg leiden weiter unter hoher Arbeitsbelastung, die Bürger unter extremen Wartezeiten. Verkehrsdezernent Matthias Rink (CDU) fordert nun mehr Personal, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Im Verkehrsausschuss des Kreistages erklärte Rink am Montagabend, die durchschnittliche Wartezeit in der Behörde dauerhaft auf eine Stunde zu reduzieren: „Daran werde ich mich messen lassen.“ Bislang ist die Zulassungsstelle von der Zielvorgabe noch meilenweit entfernt. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Wartezeit meist deutlich über 70 Minuten, in manchen Monaten sogar bei über 100. Im Juli verbrachten Menschen, die ihr Auto anmelden wollten, im Schnitt drei Stunden und 17 Minuten im Warteraum des Landratsamtes.

Rink führte im Ausschuss die Probleme unter anderem auf andauernde Personalengpässe zurück. Der Krankenstand habe im vergangenen Jahr latent bei überdurchschnittlichen 10 bis 15 Prozent gelegen. Eine Ursache sei die hohe Arbeitsbelastung. Hinzu komme, dass die Zahl der abzuarbeitenden Anträge auf Fahrzeugzulassung, Ab- und Ummeldung sowie die Bearbeitung Führerscheinangelegenheiten innerhalb von zwei Jahren um 2 000 auf inzwischen 66 500 angestiegen sei.

Um sowohl Arbeitsbelastung als auch Wartezeiten zu reduzieren, will Rink die Stellenzahl in der Behörde von 14 auf 16 erhöhen. Er bat die Kreistagsabgeordneten im Verkehrsausschuss, sich dafür einzusetzen. Die Kommunalpolitiker setzen zudem auf mehr Online-Angebote, die Behördengänge für Bürger zumindest teilweise entbehrlich machen. Solche Angebote werde es geben, sagte Rink. Da die Anträge aber trotzdem von Personal bearbeitet werden müsse, werde der Arbeitsaufwand für die Beschäftigten kaum sinken.

Gewerbliche Zulassungsdienste berichteten im Ausschuss, dass sie mitunter schon nachts vor der Behörde warten, um sicherzustellen, dass ihre Anträge bearbeitet werden.