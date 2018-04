Literatur speziell für junge Leser

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Noch bis zum Ende der ersten Maiwoche, also den Tagen nach dem Welttag des Buches, dreht sich in der Anna-Ditzen-Bibliothek im Bürgerhaus einiges in Sachen Jugend. Von Dienstag bis Freitag werden Neuerscheinungen des Buchmarktes präsentiert.

Viele Kita-Gruppen werden in den Vormittagsstunden im Bilderbuchkino zu Gast sein, und Schulklassen lernen bei einer Führung die Bibliothek kennen. Am 2. und 3. Mai ist Schauspieler Klaus Adam zu Gast, der mit Schülern einen Hörspiel-Workshop veranstaltet und die Geschichte von Tom Sawyer erzählt.

Alle Eltern, Großeltern, Erzieher und Pädagogen sind herzlich eingeladen, in die Bibliothek zu kommen und die dort ausgestellten neu erschienenen Bilder-, Kinder- und Jugendbücher unter die Lupe zu nehmen.

Zudem steht eine Auswahl an pädagogischer Literatur bereit, die gern durchstöbert werden darf. Die Ausstellung befindet sich in der Jugendabteilung der Anna-Ditzen-Bibliothek im Bürgerhaus an der Hauptstraße. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Die Mitarbeiter freuen sich schon auf Nachfragen und Anregungen.

Übrigens, die Bibliothek hat für Leseratten, die wochentags keine Zeit haben, auch immer am ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Das ist dann am 5. Mai das nächste Mal der Fall.