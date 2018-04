Das nächste  Versprechen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die zügige Einführung elektronischer Verfahren soll der Verwaltung dabei helfen, schlanker zu werden und Investoren anzulocken. Dazu werde die Landesregierung einen Masterplan vorlegen. Die Bürger sollten per Computer rund um die Uhr auf Leistungen der Verwaltung zurückgreifen können. Versprochen hat das Jörg Schönbohm im Jahre 2003 als damaliger Innenminister Brandenburgs. Passiert ist in den 15 Jahren seit dieser Ankündigung nicht viel. Wer etwas vom Amt will, muss nach wie vor oft zweimal hingehen – zur Beantragung und zur Abholung etwa eines Passes. Und ohne Unterschrift auf einem ausgedruckten Stück Papier geht sowieso fast nichts. Genauso wie es immer noch die weißen Flecken bei der Internetversorgung gibt, von denen Ex-Regierungschef Matthias Platzeck meinte, dass sie bis Ende 2009 verschwunden sein sollen. Der Versprechen der jetzigen Landesregierung, bald alles besser zu machen, ist deshalb mit Vorsicht zu genießen: An ihren Taten sollt ihr sie messen!