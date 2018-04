Schönheits-OP für den Inselblick

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Inselblick im VI. Wohnkomplex in Eisenhüttenstadt bekommt derzeit ein Facelifting. Schon jetzt erstrahlt das Wohngebäude, das von der Cottbuser Straße aus gut sichtbar ist, teilweise in neuem Glanz. „Wir haben Ende des Jahres das Dach saniert und nun geht es mit dem Fassadenanstrich weiter“, erklärt Sandra Hundt von der Beta Immobilien GmbH in Berlin. Das Unternehmen agiert als Verwalter und Vermieter. Eigentümer des Inselblicks 4 bis 11 ist nach Angaben von Sandra Hundt ein Immobilienfonds. Dieser finanziert die Instandsetzungsmaßnahme, die wiederum von der Beta Immobilien GmbH koordiniert wird. „Wir agieren im Auftrag des Eigentümers“, betont Sandra Hundt.

Das Mehrfamilienhaus, in dem sich 109 Wohnungen befinden, gehört zu den jüngsten Groß-Wohnanlagen in Eisenhüttenstadt. Es wurde 1996 erbaut. Im gleichen Atemzug sind damals auch das Hochhaus und weitere Wohnhäuser am Kanal entstanden. Für alle Objekte, bis auf ein Haus, das von den Eigentümern selbst verwaltet wird, ist die Beta Immobilien GmbH zuständig. Deren Name taucht auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Linden-Zentrum auf.

Damit ist das Berliner Unternehmen der drittgrößte Vermieter in der Stahlstadt nach der kommunalen Gebäudewirtschaft (Gewi) und der Wohnungsbaugenossenschaft (EWG).

Die Vermietung im Inselblick 4 bis 11 läuft offenbar gut. Die Lage am Oder-Spree-Kanal ist beliebt. Lediglich einige Wohnungen seien noch frei. „Dabei handelt es sich um Dreiraum-Wohnungen mit einer Größe von etwa 80 Quadratmetern, die besonders für Familien gut geeignet sind. Einen Aufzug gibt es nicht“, sagt Sandra Hundt, die erst vergangene Woche vor Ort war, sich selbst ein Bild vom Fortgang der Fassadenarbeiten gemacht hat und sehr zufrieden wirkt: „Das sieht gleich alles viel freundlicher aus.“ Im Zuge der Instandsetzungsmaßnahme müssen die Mieter Baufreiheit auf den Balkons und Terrassen gewährleisten. Blumenkästen, Möbel und ähnliches sind vorübergehend zu entfernen.

Wer Interesse an einer der Wohnungen haben sollte, kann sich bei Sandra Hundt melden. Die Beta Immobilien GmbH ist für die Verwaltung von Miet- und Eigentumswohnungen sowie gewerblichen Immobilien in Berlin und im Land Brandenburg zuständig. Sie bewirtschaftet einen Bestand mit 11 500 Verwaltungseinheiten sowie 65 000 Quadratmeter Gewerbeflächen.

Informationen unter Tel. 030 49883611