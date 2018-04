Friedhöfe sind ein Zuschussgeschäft

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Verwaltung hat die Stadtverordneten aufgefordert, über die künftige Bewirtschaftung der Beeskower Friedhöfe nachzudenken. Als Grundlage dient eine Analyse, aus der hervorgeht, dass die Stadt für die Friedhofsbewirtschaftung derzeit einen jährlichen Zuschuss von rund 25 000 Euro zahlen muss.

Im Fokus der Verwaltung stehen derzeit die drei Beeskower Friedhöfe. Neben dem Hauptfriedhof in der Storkower Straße sind das der Kietzer und der Bahrensdorfer Friedhof. Gut 6500 Grabstellen gibt es insgesamt, knapp 2500 werden genutzt. Wie der Bedarf an Gräbern künftig ist, hat für die Stadt Franziska Lampe ermittelt. Die junge Frau absolviert ein duales Studium „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“, erhält den praktischen Teil ihrer Ausbildung im Beeskower Rathaus.

Gut 120 000 Euro, so geht es aus der Analyse von Franziska Lampe hervor, kostet die Bewirtschaftung der drei Beeskower Friedhöfe pro Jahr. Dem stehen Einnahmen aus den Friedhofsgebühren gegenüber. Allerdings sind die niedriger als die Ausgaben. Rund 25 000 Euro muss die Stadt im Jahr zuzahlen. Deshalb, mahnt Kämmerer Steffen Schulze, müsse man darüber nachdenken, wie es mit den Friedhöfen weitergehen soll. Bürgermeister Frank Steffen forderte dazu auf, darüber nachzudenken, die kleineren Friedhöfe auslaufen zu lassen. Das würde bedeuten, dass dort keine neuen Beisetzungen mehr stattfinden dürfen. An den vereinbarten Liegezeiten der Gräber würde nicht gerüttelt.

Hintergrund dieses Vorschlages ist, dass der Zuschussbedarf auf die Zahl der Grabstellen gerechnet, bei den kleinen Friedhöfen besonders hoch ist. 38 von 128 Grabstellen sind in Bahrensdorf genutzt, gut 2100 Euro muss die Stadt für die Bewirtschaftung zuzahlen. Ähnlich ist es beim Kietzer Friedhof. Dort sind 105 von 298 Grabstätten frei, der Pflegezuschussbdarf im Jahr liegt bei rund 2200 Euro. Bei den Friedhof in der Frankfurter Chaussee kommt hinzu, dass die Mauer baufällig ist. Ursprünglich sollte sie saniert werden. Die beauftragte Fachfirma habe schnell feststellen müssen, dass dies nicht machbar sei und die Arbeiten abgebrochen, erklärte der Kämmerer. Eine neue Mauer würde rund 200 000 Euro kosten.

Beim Hauptfriedhof muss diskutiert werden, wie er künftig gestaltet wird. Grundsätzlich gilt, dass die Fläche für die zu erwartenden Bestattungen bis zum Jahr 2030 mehr als ausreichend ist. Mit knapp 1900 Bestattungen sei zu rechnen, gleichzeitig würden rund 1200 Grabstellen abgemeldet, so die Studie. Gleichzeitig gilt, dass immer mehr Menschen eine Urnenbeisetzung wünschen. Das ist nicht nur eine Kostenfrage. Urnengrabstellen sind kleiner und damit günstiger als traditionelle Erdgräber. Vielen geht es auch darum, den Hinterbliebenen keine Arbeit mit der Grabpflege zu machen. Deshalb gibt es in der Studie den Vorschlag für eine neue Art der Bestattung, ein Urnenwahlgrab in Stadtpflege. Die Kosten dafür könnten sich auf 1600 Euro für eine Liegezeit von zwanzig Jahren belaufen.

Überlegen sollen die Stadtverordneten auch, wie es mit dem Beeskower Tierfriedhof weitergeht. Die Anlage mit einem separaten Eingang ist Teil des Hauptfriedhofs, wird entgegen der ursprünglichen Annahmen so gut wie nicht genutzt. Ganze vier Haustiere wurden seit 2015 beigesetzt. Die Studie schlägt vor, den Tierfriedhof wieder aufzugeben und auf dem Gelände eine naturnahe Baumbestattung zu ermöglichen. Auch diese Grabform findet immer mehr Zuspruch. Beachtet werden muss in der Debatte zudem, dass Erdgräber im vorderen Teil des Friedhofes in wenigen Jahren nicht mehr zulässig sein werden, da einige Teile des Friedhofs in ein Trinkwasserschutzgebiet hineinreichen.