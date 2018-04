Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) „Wir wollen die Kohle sehen“, riefen 500 Schüler freier Schulen am Dienstag vor dem Fürstenwalder Rathaus. Es geht um 3,66 Millionen Euro Fördergeld. Die Stadt erhält es für ihre Schul-Infrastruktur – und hat es im Haushalt für die Erweiterung der staatlichen Fontane-Grundschule verplant. Die Stadtverordneten entscheiden am Donnerstag, ob das so bleibt.

„Wir wollen nicht wortlos zusehen, wie die Fördermittel nur an öffentliche Schulen weitergegeben werden. Das Geld steht uns allen zu“, schreit Jonas Schwandt ins Mikrofon. Der Elftklässler des Katholischen Schulzentrums Bernhardinum steht auf einem Pritschenwagen. Die mehr als 500 Mädchen und Jungen, die allesamt an Privatschulen in Fürstenwalde lernen, jubeln. „Bin denn nicht auch ich 1045 Euro wert?“ und „Auch wir gehören zu Fürstenwalde“ ist auf Schildern zu lesen, die sie in die Höhe recken.

Worum geht es? Weil die Stadt Fürstenwalde eine finanzschwache Kommune ist, erhält sie vom Bund 3,66 Millionen Euro Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG 2), um ihre Schulinfrastruktur zu verbessern. Dass das Geld fließt, war bereits 2017 klar. Dass auch freie Schulen die Möglichkeit haben, davon zu profitieren, hingegen nicht. Die Richtlinie des Landes trat erst am 1. Februar 2018 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt ihren Haushalt festgezurrt – beschlossen wurde er zufällig auch am 1. Februar. Darin enthalten ist die lange geplante Erweiterung der Theodor-Fontane-Grundschule. 75 Plätze mehr soll es dort nach Abschluss der Arbeiten geben. Das ist dringend nötig, denn laut Schulentwicklungsplan 2017 bis 2022, der derzeit im Bildungsministerium zur Bestätigung vorliegt, steigt die Zahl der Grundschüler in Fürstenwalde bis 2020/21 um mehr als 300.

Die Erweiterung der Fontane-Grundschule kostet rund 5,4 Millionen Euro. 1,6 Millionen Euro fließen aus dem Fördertopf KInvFG 1. Die 3,66 Millionen Euro aus dem Nachfolgeprogramm sind ebenfalls zum großen Teil dafür eingeplant.

Das sorgt für Streit. Denn der Stadt wurden für 3502 Schüler Mittel zugewiesen. Für jeden genau 1045 Euro. 57 Prozent dieser Kinder und Jugendlichen lernen an freien Schulen – Katholisches Schulzentrum Bernhardinum, Rahn Education, Burgdorf- und Korczak-Schule der Samariteranstalten sowie FAW gGmbH. Die vier Träger erhielten von der Investitionsbank des Landes einen Brief, in dem sie aufgefordert wurden, sich um Geld aus dem 3,66 Millionen Euro schweren Fördertopf zu bewerben. Das Bernhardinum beantragte unter anderem Fahrstühle für Gymnasium und Grundschule, Rahn Education Sicherheitsrelevante Installationen wie Blitzschutz und Brandmeldeanlagen, die Samariteranstalten Akustikdecken, und die FAW gGmbH will Kellerwände abdichten und einen 100-Mbit/s-Anschluss.

Die Anträge gingen bei der Stadt ein, denn sie entscheidet, wie das Geld verteilt wird. Das Gesetz sagt, dass dies „trägerneutral“ zu geschehen hat. Die Verwaltung prüfte die Anträge und empfahl, 1,6 Millionen Euro an die freien Träger auszureichen. Der Hauptausschuss lehnte dies ab. Tenor: Wir sind nur für unsere Grundschulen zuständig und brauchen das Geld.

Das treibt die freien Träger auf die Barrikaden. „Wir bilden die Fürstenwalder Schullandschaft mit. Wir sind ein Standortfaktor“, sagte etwa FAW-Geschäftsführer Thomas Enkelmann am Dienstag bei der Demonstration. Wie seine Kollegen äußerte er die Hoffnung, dass die Stadtverordneten dies am Donnerstag berücksichtigen, bevor sie die Hand heben. Gerold Sachse (Linke), der zum Markt gekommen war, schüttelte den Kopf. „Wir sind als Stadt für die Finanzierung von Privatschulen nicht zuständig“, betonte er. Das Geld werde für eigene Projekte gebraucht: „Es hat einen Sinn, dass das Land die Stadt als Filter zwischengeschaltet hat.“

Kai Hamacher (BFZ), der im Hauptausschuss mit „Nein“ stimmte, hat seine Meinung geändert. „Ich werde für den Vorschlag der Verwaltung stimmen“, kündigte er an – falls er nicht als befangen gelte, da seine Tochter am Bernhardinum lerne. „Aber“, gab Hamacher auch zu bedenken, „eigentlich müsste man über die gesamte Schullandschaft reden.“ Die staatlichen Oberschulen und das Gymnasium des Kreises bekommen vom Kuchen nichts ab, da der Landkreis nicht als notleidend gilt. 1913 Kinder und Jugendliche, die an den beiden Oberschulen, an Scholl-Gymnasium, Kästner- und Hildebrand-Schule in Fürstenwalde lernen, gehen leer aus. Rechnet man sie in die Summe aller Schüler mit ein, kommt man auf 5415 in der Stadt. Der Anteil der Privat-Schüler läge dann nur noch bei 36 Prozent.