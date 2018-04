Hütte steht in Flammen

Brian Kehnscherper(MOZ

Oranienburg Eine offenbar von Kindern gebaute kleine Hütte stand am Dienstagabend in Flammen. Gegen 19.05 Uhr wurde der Feuerwehr gemeldet, dass es in einem Waldstück im Bereich der Oranienburger Liebesinsel am Lehnitzsee brennt, teilte die Polizei am Abend mit. Als die Einsatzkräfte eintraten, stand eine Fläche von etwa fünfmal fünf Metern in Flammen. Das Feuer war schnell gelöscht. Es griff nicht auf umliegende Bäume über. Zur Brandursache konnte die Polizei am Dienstag noch keine Angaben machen. Die Kripo ermittelt.