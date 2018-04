Neue Fenster im Alten Amt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Bauarbeiten auf der Burg Beeskow sollen bis Mitte Mai weitgehend abgeschlossen sein. Im Obergeschoss des Alten Amtes wird das Musikmuseum einziehen. In der vergangenen Woche wurden im großen Saal zur Straßenseite hin die Fenster erneuert. Damit ist der Raum praktisch fertig. Ein paar Malerarbeiten bleiben, anschließend muss alles geputzt werden.

Etwas mehr zu tun bleibt noch im Eingangsbereich. Dort gehen die Arbeiten an der Aufzugsanlage, die auch in den Keller und ins Dachgeschoss führt, weiter. Die neue Treppe erhält gerade ihr Geländer.

In genau einem Monat ist die Neueröffnung des Konzertsaals und des Musikmuseums geplant. Am 25. Mai heißt es „Wir ziehen ein“. Ab 18 Uhr gibt es vom Marktplatz zur Burg einen theatralen Umzug mit dem Theater Grotest Maru. Ab 19 Uhr kann man das Musikmuseum besichtigen und sich von der dazu korrespondierenden Klanginstallation im Bergfried begeistern lassen. Im Konzertsaal spielen am 26. Mai Studenten der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ sowohl Werke der Wiener Klassik als hoch virtuose Pianistenkunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Das Konzert gehört zur traditionellen Reihe „Musik für St. Marien“.

Das Eröffnungswochenende wird mit der Finissage der Zickelbein-Ausstellung am Sonntag abgeschlossen. Dazu wird Horst Zickelbein persönlich auf der Burg erwartet. (gar)