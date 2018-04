Paulinenhof bekommt ein Karussell

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Frankfurt. Sie hören nicht auf. Nachdem für den Spielplatz in der Paulinenhofsiedlung schon viel erreicht war, machen Detlef Bedurke und Lothar Marchewski trotzdem noch weiter. Ein Karussell fehlt schließlich noch, fanden sie. Immerhin stand früher schon mal eines auf dieser Fläche. Doch dafür war frisches Geld von Nöten. Wie schon zuvor beteiligten sie sich an der Fanta Spielplatzinitiative und erreichten mit den Klicks viele Frankfurter einen Zuschuss von 1250 Euro. Das reicht aber noch lange nicht, wussten sie. „Wir haben wirklich viele Firmen angeschrieben“, so Detlef Bedurke. Helfen wollte keiner.

Claas Baumgärtel von der gleichnamigen Bäckerei Baumgärtel jedoch kam auf die Idee ein Gebäck zu entwickeln und zu verkaufen, wovon ein Teil der Spielplatzinitiative zu Gute kommen sollte. „Nachdem wir das fertig hatten, meinte jemand das sieht aus wie eine Schippe und so entstand der Name Paulinchen-Schippchen“, so der Bäckermeister. Von jedem verkauften Teilchen wanderten 30 Cent in die Spendenkasse. Jetzt konnte Claas Baumgärtel 450 Euro an Detlef Bedurke und Lothar Marchewski übergeben.

Der Rest des Geldes, immerhin wurden knapp 5000 Euro benötigt, kam durch viele Privatspenden zusammen. „Das Karussell ist schon in Auftrag gegeben“, so Detlef Bedurke. Jedoch sei die Firma, die es aufstellen soll, im Moment sehr ausgelastet. Spätestens im Juni oder Juli sollen die Kinder jedoch auch auf diesem Spielgerät ihren Spaß haben. Auch die Stadt beteiligt sich mit der Übernahme der Transportkosten, dem Einbau und der TÜV-Abnahme, freuen sich die beiden engagierten Paulinenhof-Siedler.

Ist danach alles geschafft? „Wir träumen von einer Begegnungsstätte für Jung und Alt“, sagt Detlef Bedurke. Im Moment sind die Bänke, die wir aufgearbeitet haben, ohne Lehne. Für ältere Menschen nicht optimal. Das nächste Ziel wartet also schon.(rmk)