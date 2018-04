Vergebliche Werbung für Wappen

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der Vorstoß von Bürgermeisterin Anke Hirschmann, ein Wappen für die Gemeinde Bad Saarow einzuführen, ist gescheitert. Ihr Antrag, die Idee weiter voranzutreiben, wurde am Montagabend im Hauptausschuss abgelehnt. Die Entscheidung fiel denkbar knapp – eigentlich gab es ein Unentschieden.

Nach einer kontroversen Diskussion, in der auch völlig gegensätzliche Wahrnehmungen geäußert wurden, kam es in der Wappen-Frage zur knappsten aller Entscheidungen. Bürgermeisterin Anke Hirschmann (Demokratie direkt) schlug vor, die Idee in der Einwohnerversammlung am 15. Mai den Bürgern vorzustellen, um dort Meinungen zu sammeln. Doch daraus wird nichts. Die Abstimmung über ihren Antrag endete mit einem Stimmenpatt von drei zu drei – damit gilt der Vorschlag als nicht angenommen.

Über konkrete Vorschläge, wie ein Wappen für Bad Saarow aussehen könnte, war zuvor noch gar nicht gesprochen worden – die Diskussion drehte sich um Grundsätzliches, und die Auffassungen waren teilweise grundlegend verschieden. Während Anke Hirschmann berichtete, sie werde von Touristen immer wieder gefragt, warum die Gemeinde – anders als Wendisch Rietz und seit neuestem Langewahl – kein Wappen führe, erzählte Bernd Gestewitz (Linke) Gegenteiliges. Bei seinen vielen Patienten in seiner Arztpraxis sei dies noch nie Thema gewesen, sagte er.

Susann Rolle (CDU), ebenfalls eine Wappen-Gegnerin, sagte, Bad Saarow habe auch ohne ein solches Zeichen Ausstrahlungskraft. Ihr Fraktionskollege Erhard Radzimanowski hingegen, der später dem Antrag der Bürgermeisterin zustimmte, zog einen Vergleich zu seinem Handwerksbetrieb. Mit dessen Logo habe er positive Erfahrungen gemacht, es gebe einen Wiedererkennungseffekt.

Zuvor hatte sich der Heraldiker Frank Jung dem Ausschuss vorgestellt. Der gebürtige Bad Saarower, der nach eigener Aussage deutschlandweit bereits mehr als 500 Kommunalwappen entwickelt hat, bot der Gemeinde seine Dienste an, von der Erarbeitung verschiedener Entwürfe bis hin zur notwendigen Genehmigung für ein Wappen durch das Land. Auch die Wappen der Gemeinde Wendisch Rietz und des Amtes Scharmützelsee stammen von ihm.

5000 bis 7000 Euro hätte seine Arbeit nach geltender Honorarordnung der „Allianz deutscher Designer“ gekostet, sagte er auf Nachfrage von Susann Rolle. Als in der Diskussion Skepsis über den Sinn eines Wappens laut wurde, bot er Sonderkonditionen an. „Ein Wappen für Bad Saarow zu entwickeln, ist mir schon lange ein inneres Bedürfnis“, hatte er bereits zuvor geäußert. Jung redete auch viel über sich selbst, unter anderem präsentierte er dem Ausschuss den Eintrag im Online-Lexikon Wikipedia über seine Person. Am Ende aber war all sein Werben vergeblich.

Gegen den Antrag votierten Susann Rolle, Bernd Gestewitz und Andreas Müller (Freie Wählergemeinschaft). Die Ja-Stimmen kamen von Anke Hirschmann, Erhard Radzimanowski und Ellen Pankow (Demokratie direkt).