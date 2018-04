Biber hinterlässt Kuhlen im Feld

Bei Bauarbeiten beschädigt: Gedo-Verbandsingenieure Axel Hulitschke (vorn l.) und Lothar Kolschefski besehen sich den Durchlass am westlichen Seitengraben der Torfwiesen in Neuentempel. Gedo-Mitarbeiter Julien Butschke misst den Durchmesser des Durchlassrohres aus. © Foto: Josefine Jahn

Josefine Jahn

(MOZ) Am Montag und Dienstag haben sich Vertreter des Gewässer- und Deichverbands Oderbruch (Gedo) in den Gemeinden des Amtes Seelow-Land umgesehen. Der Urheber verschlossener Durchlässe und damit angestauten Wassers ist, neben Sturmschäden, auch dort meist der Biber.

Die Biberburg ist eindeutig zu erkennen. Die Gräben in Friedensthal haben sich dank ihr und weiterer Bauwerke des Nagers mit Wasser gefüllt. „Hier war früher kaum Wasser drin“, kommentiert Helmut Franz, Bürgermeister der Gemeinde Lindendorf, bei der Begehung. Landwirt Heiko Ewald, Geschäftsführer der Landwirtschaftsgenossenschaft Dolgelin, zweifelte daran, dass die auf der kurzen Strecke gebauten drei Biberburgen und -dämme von nur einem Tier stammten. „Nein, das wird eine ganze Familie sein“, bestätigte ihm Antje Reetz, Bibermanagerin des Gedo. Bis zu zwölf Tiere können zu einer Familie gehören, die Jungen dürfen zwei Jahre lang bei den Eltern aufwachsen, bis sie sich ein eigenes Revier suchen. Ewald bemerkt bei der Begehung außerdem, dass sich seitlich der Meliorationsgräben im Feld Kuhlen sichtlich abzeichnen. Hier hat der Boden den Aushöhlungen des Bibers bereits nachgegeben. Im Sommer könne hier mit einer Reduzierung begonnen werden. Kurzfristig könne schon eine Teilabsenkung vorgenommen werden, versicherte Antje Reetz.

Handlungsbedarf bestehe auch für den Durchlass in der Straße des Friedens in Sachsendorf. Dort steht eine Garage im Weg, die seitens der Gemeinde entfernt werden könne. „Wir sind bereits mit dem Amt im Gespräch“, informiert Bürgermeister Franz. Die Eigentumsverhältnisse müssten hier geklärt werden. Die Problemstelle ist bereits im Protokoll der Gewässerschau 2014 vermerkt.

Die vergangenen zwei Jahre seien im Amtsbereich stark von Windbruch gekennzeichnet gewesen. „Wir haben seit einem Dreivierteljahr zu tun, die Schäden zu beseitigen“, leitet Axel Hulitschke, Verbandsingenieur im Gedo, den zweiten Teil der Schau am Dienstag in Diedersdorf ein. Erster Anlaufpunkt ist an diesem Tag der westliche Seitengraben der Neuentempler Torfwiesen. Hier hat ein Maschinist das Rohr nicht gesehen und bei Arbeiten versehentlich beschädigt. Die Durchlässe sind im Falle eines Hochwassers momentan auch nicht breit genug. Der Gedo komme für die Schadensbeseitigung auf. Zusätzlich soll die Stelle anstatt mit einem Holzpflock fortan mit einer robusten Eisenstange markiert werden. Etwas weiter nördlich befindet sich der Auslauf für den Parkteich, den der Biber mit Schlamm fast vollständig verschlossen hat. „Hier besteht Gefahr, dass der Parkteich trocken fällt“, hält Hulitschke fest.

In Görlsdorf werfen die Schauteilnehmer einen Blick auf die Brücke am Platkower Mühlenfließ in der Woriner Straße. Nachdem dort durch den Biber um die Statik der Brücke gebangt werden musste, hatte der Gedo die Vergrämung des Tieres erlaubt. Nun fließt das Wasser wieder, wie es soll. „Das ging acht bis zehn Meter in die Fläche“, erinnert sich Ortsvorsteherin Christine Schlicht. Die Befestigung des Ufers stehe weiterhin auf dem Plan des Gedo, solle mittelfristig bis zum Ende dieses Jahres erledigt werden, hielt Hulitschke fest. Ortsbeiratsmitglied Hartmut Köppe sprach bei der Gelegenheit nochmals das Problem der Löschwasserentnahme an. Immerhin führe das Fließ nun wieder Wasser, mit dem sich die Freiwillige Feuerwehr für etwaige Einsätze versorgen könne. Um das Wasser möglichst leicht entnehmen zu können, würde die Feuerwehr gern einen Bereich am Ufer pflastern – gestelltes Material vom Amt Seelow-Land vorausgesetzt, informierte Köppe.

Letzter Besichtigungspunkt ist die Görlsdorfer Wehranlage nebst Inselteich. Dort wurde Schlacke aufgeschoben, um herein fließendes Sediment aufzufangen. „Die Beräumung muss regelmäßig stattfinden, um den Teich vor Versandung zu schützen“, gab Axel Hulitschke zu Protokoll.