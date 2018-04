Ehrenamtlich auf Spurensuche

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Auf dem Weg zur Anerkennung als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger haben am Wochenende mehr als 50 Frauen und Männer aus ganz Brandenburg Station in Eichwerder gemacht. Extra geworben werden muss für die zwei Jahre dauernden Lehrgänge nicht.

„Ist das etwas?“ oder „Was ist das?“ – Thomas Kersting, Leiter des Dezernats Bodendenkmalpflege beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, war am Wochenende ein gefragter Mann in Eichwerder. Dort fand eine von etwa zwölf bis 16 Veranstaltungen statt, die ein angehender ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger besuchen müsse, um am Ende des zweijährigen Lehrgangs den begehrten Ausweis zu erhalten, erläuterte er auch noch ganz nebenbei dieser Zeitung. Zwischen „Das ist wohl nichts“, „Ja, das ist ein Stück schon verzierte Keramik“ oder auch „Oh, das ist ein Teil eines Knochens“.

Letzterer passe von der Färbung her zu den bisherigen Funden aus der Bronze- und Eisenzeit in Eichwerder, meinte er. Aber von welchem Tier er stamme und wohin er da dann genau hingehöre, dafür gebe es andere Fachleute – die Archäozoologen. „Für die Lehrgänge, die seit den 1970er-Jahren für ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger organisiert werden, müssen wir nicht mal werben“, sagte Thomas Kersting und fügte hinzu: „Es gibt genug interessierte Leute, die etwas finden wollen.“ Mit ganz unterschiedlichen Zugängen. Da sei der Landwirt, der endlich mal wissen will, was er da hin und wieder auf seinem Acker zu Tage fördert, oder der Ruheständler, der sich schon immer für die Archäologie begeisterte und nun endlich Zeit hat, oder der Metallsucher, der mit seinem Detektor eher auffällt und künftig quasi mit Erlaubnis unterwegs sein will.

„Museen und Bücher sind das eine, aber Mitmachangebote wie das unsere bringen den Erfolg“, erklärte Kersting und verwies darauf, dass insbesondere die Metallsucher in den vergangenen sieben, acht Jahren dazu beigetragen hätten, dass Brandenburg inzwischen als Schatzland gilt. „Bisher war man der Ansicht, dass hier in den metallführenden Epochen nicht so viel los war.“ Doch schöne Funde, darunter Silbermünzen der Wikinger, lassen inzwischen inhaltlich ganz andere Schlüsse auf die archäologische Bedeutung der Region zu. „Brandenburg war das Hinterland der Ostsee“, sagte Kersting.

Slawen und Wikinger hätten Handel getrieben und so seien auch arabische Münzen ins Brandenburgische gekommen. Die Slawen wiederum hätten ihre Nachbarn versklavt, sagte Kersting und verwies auf entsprechende Hinweise in der arabischen Sprache. Ein Thema, dem man sich mehr widmen müsse, wie er findet und Kritik an der jüngst im Ersten ausgestrahlten Dokumentation „Die Slawen“ übte.

Das Wort Hobbyarchäologen kam Thomas Kersting in dem Gespräch nur einmal über die Lippen. Inzwischen gebe es auch den englischen Begriff „Citizen Science“, also Bürgerwissenschaft. „Die Teilnehmer hier stehen also auch für das so wichtige bürgerschaftliches Engagement.“

Das Video „Die Slawen“ kann übrigens noch bis zum 9. Mai in der ARD-Mediathek abgerufen werden.