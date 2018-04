Kunstprojekt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Als Solarmodule haben sie aufgrund eines technischen Defekts ausgedient. Im Rahmen des Kunstprojekts solArt erleben sie gerade eine Art Wiedergeburt. Am Sonnabend werden beim Familientag der Kreiswerke Barnim 15 neu gestaltete Paneele öffentlich präsentiert.

Mittwoch, 14 Uhr, an der Karl-Sellheim-Schule. Treffpunkt der Arbeitsgemeinschaft Kunst unter Leitung des Malers und Grafikers Andreas Bogdain: Die Tische wurden zusammengeschoben, damit das große, ausrangierte Solarmodul überhaupt Platz hat. Farben, Pinsel – alles liegt bereit. Lea, Anna-Lena, Lisa-Marie, Nele und Mitstreiter arbeiten hoch konzentriert. Heute müssen die Teilnehmer fertig werden. Denn am Sonnabend wird die Wanderausstellung mit dem Werk der Westender Schüler eröffnet. Das Modul ist in Planquadrate aufgeteilt. Jeder Mitstreiter legt noch mal Hand an. „Alle für sich und trotzdem zusammen“ lautet der Titel des Werks, verrät Josefine Rütz aus Hohenwutzen, die eine maßgebliche Aktie an der Gestaltung hat.

Die Arbeit der AG Kunst an der „Sellheim“ ist Teil eines großen Projektes. Des Projektes solART. Aktuell geben zehn Künstler aus dem Barnim und aus Berlin sowie Jugendliche an vier Einrichtungen Solarmodulen eine zweite Chance. Entstanden sei solArt in Vorbereitung auf den Familientag am 28. April, verrät Ina Bassin, Sprecherin der Barnimer Kreiswerke, die bei der Malstunde kurz zuschaut. Mit dem Familientag auf dem Energie-Campus in Eberswalde, also im Zentrum für erneuerbare Energien Hermann Scheer, feiern die Kreiswerke den zehnten Geburtstag der Barnimer Initiative Erneuer:BAR.

„Anlässlich dessen haben wir nach einer besonderen Idee gesucht“, so Bassin. Unter dem Dach der Kreiswerke sei bekanntlich gerade die Firma Sun:BAR in Gründung. „Weshalb wir uns aktuell mit Solaranlagen und -firmen beschäftigen.“ So kam man letztlich auf die Paneele und die Kunst. Auch aufgrund der guten Erfahrungen der „Waldjugendspiele“ 2012, die in Regie regionaler Künstler lief.

Diesmal allerdings reagierten die zunächst etwas zurückhaltend. Andreas Bogdain, der solART koordiniert, begründet dies so: „Die Paneele sind absolutes Neuland für uns, ein völlig neues Medium mit einer sehr speziellen Oberfläche.“ Das Glas wie auch das besondere Format stellen an die Bearbeitung besondere Anforderungen. Neun Künstler nahmen die Herausforderung schließlich an. Die anfängliche Skepsis wich großer Begeisterung, so Bogdain. Neben ihm verwandeln Solarmodule in ein Kunstwerk: Metallgestalter Eckhard Herrmann, Holzgestalter Armin Weber, Keramiker Ernst-Christian Rapp, Bildhauer Christian Uhlig, Malerin Nicole Will, Cartoonist Olaf Schwarzbach, Fotografin Sandra Bergemann sowie Graffitikünstler Philipp König. Dank der unterschiedlichen Genres, die die Beteiligten bedienen, sei eine große Vielfalt in der Umsetzung garantiert, ist sich Bogdain sicher und selbst auf die Ergebnisse neugierig.

Sein eigenes Modul, das den Titel „Erneuerer“ trägt, sei eine moderne Interpretation von Monets „Frühstück im Freien“, verrät der Choriner schon mal. Ebenso gespannt ist der Maler auf die Werke der Oberbarnimschule, des FiFu-Clubs Schorfheide, der Evangelischen Jugend Wolke 6 und der Klasse 5a der Karl-Sellheim-Schule mit Kunstlehrerin Antje Kunze. Diese Klasse, weiß Bogdain, habe sozusagen ein Aquarium gestaltet.

Derweil nähern sich seine Schützlinge der Kunst-AG dem Finale. „Klar, das macht richtig Spaß. Hier können wir uns ausleben. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt“, sagt Josefine. Am Anfang sei es etwas schwierig gewesen.Auch weil es ein Gemeinschaftswerk werden sollte. „Kein Vergleich zum Unterricht, wo der Lehrer immer Vorgaben macht“, bestätigen ihre Mitstreiter sofort. Und natürlich seien sie jetzt, da die Arbeit fast fertig ist, auch ein wenig stolz. Und wollen am Sonnabend bei der Eröffnung der Ausstellung mit allen 15 Modulen dabei sein. Die Exposition ist bis Anfang Juni auf dem Campus zu sehen.