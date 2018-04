Knochenfund im Wandlitzer Wald

Am Fundort: Marcel Petrahn zeigt bei Wandlitz auf das abgesperrtes Waldgebiet, in dem Menschenknochen gefunden wurden. Trotz mehrfacher Aufforderungen wurde das Gebiet nach Meinung der Anwohner durch die Polizei nicht ordentlich untersucht. © Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz (MOZ)

Bürger haben in einem Waldstück menschliche Knochen gefunden. Ein Schädel war dabei sowie ein Oberschenkelknochen. Die Polizei sicherte die Funde. Aber noch immer liegen Knochen dort, und Kerstin Tietze-Petrahn fragt sich, ob das eigentlich normal ist.

Der Knochenfund geht auf den 12. April zurück, denn an diesem Tag wollte die Wandlitzerin aus dem Paradiesweg mit ihrer Tochter interessantes Totholz oder alte Wurzeln suchen, um damit das Haus zu dekorieren. Also streiften die beiden durchs Unterholz und erschraken sich regelrecht, als sie auf einen menschlichen Schädel stießen. Ein weiterer großer Knochen, ein Oberschenkelknochen, fand sich ebenfalls in der Nähe. „Wir haben sofort die Polizei informiert, die auch innerhalb einer halben Stunde vor Ort war“, so die Wandlitzerin. Noch an diesem Abend habe dann die Spurensicherung die Teile mitgenommen und den Fundort mit Flatterband halbkreisförmig abgesperrt. „Wir hofften, dass an den folgenden Tagen die Polizei beziehungsweise die Spurensicherung ihre Arbeit aufnimmt und nach weiteren Knochen sucht. Schließlich ist es nicht alltäglich in Wandlitz einen menschlichen Schädel zu finden“, beschreibt Kerstin Tietze-Petrahn den weiteren Werdegang. Doch Fehlanzeige, zwei Tage lang tat sich gar nichts.

Erneut inspizierte die Frau das Waldstück und fand nach eigenen Angaben außerhalb des Absperrbandes fünf weitere menschliche Knochen. „Wir vermuten, dass es sich um einen weiblichen Beckenknochen, einen Halswirbel, eine weibliche Elle, ein Steißbein und ein Schienbein handelt“, glaubt die Frau.

Erneut wurde die Polizei mit diesen Informationen konfrontiert und darum gebeten, sich das Waldstück genauer anzusehen. Daraufhin wurden am vergangenen Freitag zwei Polizisten vorstellig, die aber erfolglos wieder abreisten, weil sie keine Knochen finden konnten. Kerstin Tietze-Petrahn ist sich indes sicher, dass weitere Knochen dort zu finden wären, wenn denn genauer gesucht werden würde. Überhaupt ärgert sich die Frau über die Reaktionen der Polizei, die ihr eher uninteressiert vorkommen. „Es ist gruselig und unheimlich und traurig, dass die Polizei sich nicht für diesen Fund interessiert. Einige Anwohner trauen sich nicht mehr in den Wald beziehungsweise gehen mit einem unangenehmen Gefühl mit ihrem Hund spazieren“, stellt die Anwohnerin fest.

Seitens der Polizei werde allerdings alles derzeit mögliche getan, um das Geheimnis der Knochenfunde zu lüften, behauptet Bärbel Cotte-Weiß von der Pressestelle im Polizeipräsidium Ost. Die Knochen seien der Gerichtsmedizin übergeben worden. „Vor Freitag können wir aber keine Ergebnisse erwarten“, sagte sie am Montag. Unbeantwortet bleiben allerdings Fragen zur großflächigen Untersuchung des Waldstückes sowie zum bisherigen Vorgehen der Polizei.

Seitens der Wandlitzer gibt es inzwischen ein Mix aus Recherchen, Vermutungen und Spekulationen, um auf die Identität der Toten zu kommen. Denn dass dort das Skelett einer Frau gefunden wurde, davon ist Kerstin Tietze-Petrahn inzwischen überzeugt. „Die Ellen der Frauen sind immer gleich lang“, hat sie nämlich herausgefunden.

Auch gab es wohl vor gefühlt zehn Jahren ein Paar, das sich oft gestritten habe, sodass mehrfach die Polizei vor der Tür gestanden hätte. „Irgendwann war die Frau dann weg. Der Partner erzählte damals, sie wäre nach Mallorca ausgereist. Überprüft wurde das nie.“

Wenig später sei dann auch der Mann verschwunden, nach ihm habe die Polizei gefahndet, weil es wohl auch finanzielle Forderungen gab, die damals nicht beglichen wurden. An all das erinnert sich die Frau, wie sie auch die Frage stellt, ob denn die Tote nicht würdig begraben werden sollte. „Es liegt uns sehr am Herzen, dass die Würde des Menschen, auch wenn er tot ist, geachtet wird und ein Grab einen Namen bekommt“ betont Kerstin Tietze-Petrahn.