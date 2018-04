Große Resonanz beim Vorlesetag

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) „Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste“, wusste schon Heinrich Heine. In Eberswalde wurde der Welttag des Buches am 23. April dann auch mit einer großen Vorlese-Aktion gefeiert. Organisiert hat das Projekt für insgesamt 978 Kinder der 1. bis 6. Klassen die Buchhändlerin Brigitte Puppe-Mahler. Bereits zum elften Mal stellt die umtriebige und engagierte Buchexpertin die Vorleseaktion auf die Beine. Puppe-Mahler wurde für Engagement jüngst sogar von der Stadt Eberswalde ausgezeichnet.

In diesem Jahr haben insgesamt 47 namhafte Persönlichkeiten aus der lokalen Poltik- und Wirtschaftsszene an vier verschiedenen Orten in der Stadt den Kindern vorgelesen. Auch der Eberswalder Bürgermeister Friedhelm Boginski, selbst lesebegeisterter Großvater, der seinen Enkeln gern vorliest, las den Kindern der Grundschule Finow das Buch „Alles Murks“ vor. Im Buch ging es allerdings nicht um die Stadtpolitik, sondern um einen kleinen Schutzkobold namens Murks.

Im Hauptgebäude der Sparkasse Barnim waren insgesamt vier Lesestände aufgebaut. Dort lasen unter anderem der Sparkassenchef Uwe Riediger, der neben EWE als Sponsor auftritt, sowie die Juwelierin Karin Kannewurf und Notarin Heike Richnow den Schülern vor.

In diesem Jahr beteiligten sich fünf Barnimer Schulen, darunter die Eberswalder Grundschulen Bruno-H.-Bürgel und Nordend, aber auch die Max-Kienitz-Schule aus Britz und die Schule Finowfurt am Vorlesetag. Gelesen wurde auch in der Stadtbibliothek, der Bibliothek der HNEE und im Jobcenter Eberswalde. Dort lauschten die Schüler der Bürgelschule den Vorlesern, darunter Jan König, Kulturdezernent in Eberswalde. Auch die MOZ-Redaktion hat sich mit zwei Vorlesern an dem Eberswalder Vorzeigeprojekt beteiligt. „Lesen schafft fantastische Räume. Gerade in Jugendbüchern sind Helden oft Vorbilder und Mutmacher“, so Sabine Schulz, die das Buch „Valor“ gelesen hat.

Buchhändlerin Puppe-Mahler freut sich über die große Resonanz des Vorlesetages. Sie hat im Vorfeld für die Kinder 47 verschiedene Bücher ausgewählt, vom Klassiker, über Fantasy bis hin zum leichten Sommerroman. „Der Tag war ein voller Erfolg“, so ihr Resümee. Im kommenden Jahr werde die Vorleseaktion in jedem Fall fortgeführt. Am besten im noch größeren Rahmen, so Puppe-Mahler. (sha)