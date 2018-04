Naturbilder in der Dorfkirche

MOZ

Ladeburg Die Natur spielt in den Arbeiten des Malers Martin Heinig eine große Rolle. In einer Ausstellung in der Dorfkirche Ladeburg gibt er den Besuchern einen Einblick in seine Arbeitsweise. Dort sind nicht nur die fertige Bilder zu sehen. ausgestellt werden auch die Entwürfe in Form von Bleistiftzeichnungen, die unter freiem Himmel angefertigt wurden. Im Atelier entstanden nach diesen „Vorbildern“ die endgültigen Bilder. Gezeigt werden beide nebenein-ander. Die Ausstellung „Brandenburg-Impressionen“ kann am 1. Mai um 16 Uhr in der Dorfkirche Ladeburg besucht werden. Dazu gibt es Maibowle. Die Vernissage wird von dem Panketaler Musiker Niels Templin und seiner Tochter Charlotte begleitet. Um 17 Uhr beginnt dann das traditionelle Chorkonzert „Start in den Mai mit dem Männergesangsverein Teutonia Ladeburg und dem AWO-Chor Bernau. Der Eintritt ist frei.