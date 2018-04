ESV-Spielerin holt Gold bei deutschen Meisterschaften

Siegmar Bessert

Prenzlau Nach dem Finale der Deutschen Tischtennis-Meisterschaften im Mädchen-Doppel wollte der Jubel kein Ende nehmen: Ann-Marie Dahms (ESV Prenzlau) setzte sich mit ihrer Partnerin Sina Henning (Füchse Berlin) sensationell durch und gewann in der Hauptstadt den Titel. Diese Goldmedaille war nicht nur der verdiente Lohn für die Brandenburg-Berliner Paarung, sondern auch der bislang größte Erfolg des TTVB im Nachwuchsbereich.

Im Finale zeigten die späteren Siegerinnen gegen die ebenfalls überraschend ins Endspiel eingezogenen Leonie Berger und Hannah Schönau vom Westdeutschen TT-Verband eine couragerte Leistung, starke Nerven und hatten dann auch das nötige Glück. Am Ende verwandelten sie den sechsten (!) Matchball zum umjubelten Fünfsatzsieg!

Zum Abschluss ihrer Nachwuchs-Karriere krönt sich die für den ESV Prenzlau spielende Nauenerin mit dem nationalen Meistertitel. Er ist der verdiente Lohn für sie wie für ihren Vater und Trainer Steffen Dahms für viele Jahre aufopferungsvoller und fleißiger Trainingsarbeit, für all die Mühen, die sie mit dem Wechsel ins ziemlich weit entfernte Prenzlauer Team auf sich genommen haben – und nicht zuletzt für ihre Treue zum TTVB und seinem gesamten Nachwuchs- und Trainerteam.

Es ist sicher nur eine Randbemerkung, aber dennoch interessant, dass auch Sina Henning einst ihre Tischtennis-Laufbahn im Land Brandenburg begann und später dann, wie so viele Nachwuchskader, nach Berlin zu leistungsstarken Vereinen wechselte. Gemeinsam haben sie nun sich und auch ihren Verbänden einen Wahnsinns-Erfolg beschert. „All den anderen Brandenburger Talenten sollte diese tolle Goldmedaille Ansporn sein, weiter fleißig zu trainieren, um vielleicht auch einmal dort zu stehen, wo Ann-Marie und Sina heute gestanden haben“, heißt es in einer Stellungnahme des Brandenburger Verbandes.

Ganz und gar nicht in diesen Freudentaumel passt dann die Meldung, dass die komplette Frauenmannschaft des Regionalligisten ESV Prenzlau (3.) den Verein in der Uckermark-Kreisstadt verlassen hat. Dem Vernehmen nach wolle der Vorstand kein Frauen-Team mehr. Hintergrund sollen fehlende Finanzen (Liga-Saison-Etat etwa 6500 Euro) sein. Ein Schlag ins Gesicht für die Aktiven und auch für Trainer Steffen Dahms. Die Spielerinnen seien aber alle in guten Mannschaften, teilweise sogar in der Bundesliga, neu untergekommen, sagte ESV-Tischtennis-Abteilungsleiter Jürgen Düring dieser Zeitung. (sb)