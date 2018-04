Bären gewinnen auch mit Rumpf-Truppe

Günter Herzberg

Pritzwalk Vor diesem Spiel in der Handball-Landesliga waren die Rollen klar verteilt: der HSV Bernauer Bären war in Pritzwalk, gegen den Tabellenletzten, favorisiert.

Doch zu den gerade mal sechs Feldspielern gesellte sich nur noch Trainer Christoph Metzdorf, der im „Bärendress“ erschien. Ganz anders die Heimmannschaft, die mit vollem Kader ein beeindruckendes Aufwärmprogramm abspulte und nach Spielbeginn die Bären-Männer förmlich überlief; Spielstand in der 8. Minute: 4:1 für Pritzwalk.

Jetzt erwachten die Bernauer, schafften kurze Zeit später den erstmaligen Ausgleich und ab der 21. Spielminute die Führung und gaben sie nicht mehr her. Beim Spielstand von 15:12 für die Bären wurden die Seiten gewechselt, nachdem zuvor die Pritzwalker ihre Chance auf Ergebnisverbesserung vergaben, weil Jens Schönstädt im Gästetor den Siebenmeter-Strafwurf unschädlich machte. Nach der anfänglichen Schwächeperiode hatten sich die HSV‘er in der Abwehr besser auf den Gegner eingestellt und mit Kampfgeist, Spielwitz und solider Torhüterleistung eine gute Ausgangsposition für die zweite Halbzeit geschaffen. Doch würde die Kraft reichen?

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte legten die Bernauer mit fünf Toren ohne Gegentreffer den Grundstein für den späteren Sieg. Die Gastgeber waren endgültig geschlagen, als sich Bernaus Dennis Bohne dreimal energisch am Kreis gegen die Respekt einflößenden Pritzwalker Abwehrhünen durchsetzte. Mit 30:23-Toren gewannen die Männer des HSV Bernauer Bären beim HC Pritzwalk, der nur noch Minimalchancen auf den angestrebten Klassenerhalt hat.

Für den HSV stehen noch zwei Spiele auf dem Programm. Am Sonntag um 16 Uhr beginnt das letzte Heimspiel gegen Oranienburg III und anschließend findet, auch wie immer, die Feier zum Saisonabschluss für Aktive und Freunde vor der Erich-Wünsch-Halle statt.

Ihr letztes Spiel bestreiten die Männer der 1. Mannschaft des HSV dann am 5. Mai um 14 Uhr in Eberswalde.

Vorgefeiert haben die in Pritzwalk dabei gewesenen Aktiven ihren Sieg zuerst mit einer Danksagung vor ihrer „riesigen“ Fangemeinde und dann in der Kabine, so ausgelassen, als ob sie die Rhein-Neckar-Löwen besiegt hätten.(ghe)

Bernau: Mucha und Schönstädt; Findeisen (9), Schleicher (3), Probst (5), Lenz (1), Bohne (10), Gunawan (2) Metzdorf