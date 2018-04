Erste Heimniederlage für Eberswalder Reserveteam

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Das Spitzenspiel der Handball-Landesliga Staffel Nord zwischen dem Tabellenzweiten, dem 1. SV Eberswalde II, und dem Dritten, Blau-Weiß Perleberg, endete mit einem 26:24-Erfolg für die Gäste aus der Prignitz. Damit haben die Eberswalder in ihrem vorletzten Heimspiel die erste Niederlage in dieser Saison im Eberswalder Sportzentrum kassiert.

Durch die Niederlage der Barnimer wurden die Plätze zwischen beiden Teams getauscht und der 1. SV II ist jetzt Dritter.

Die Gäste, die mit nur sieben Feldspielern und zwei Torhütern angereist waren, konnten das Spiel in der Anfangsphase ausgeglichen gestalten. Bis zum 5:4 nach knapp acht Minuten hatten sie immer engen Kontakt zu den Gastgebern. Konrad Schubert schaffte mit zwei Toren in Folge dann eine Drei-Tore-Führung (7:4) für die Barnimer. Aus unerklärlichen Gründen kam jetzt Sand ins Getriebe bei den Gastgebern. Technische Fehler und schwache Torwürfe brachten die Perleberger schnell wieder zurück ins Spiel. Der Torhüter der Gäste spielte die schwach geworfenen Würfe der Eberswalder sofort schnell auf seine Mitspieler nach vorne und die hatten dann keine Mühe, erfolgreich zu vollenden. Beim 8:8, nach 19 Minuten, zogen sie wieder gleich mit dem 1. SV. Noch einmal konnten die Barnimer in Führung gehen, Sebastian Scislo, nach langer Verletzungspause erstmals wieder dabei, erzielte den Treffer zum 9:8. Erschreckend, was die Spieler des 1. SV II jetzt an Fehlern produzierten und ihrem Trainer Jens Müller die Sorgenfalten auf die Stirn trieben.

Die Gäste aus dem Norden Brandenburgs nahmen die Geschenke der Gastgeber dankend an und bauten ihre Führung kontinuierlich aus.

Anton Czisch konnte nach Wiederbeginn auf 11:14 verkürzen, aber die Gäste blieben weiter am Drücker. Nach gut drei Minuten in der zweiten Halbzeit hatten die Blau-Weißen den Vorsprung auf sechs Tore (11:17) ausgeweitet. Jetzt drohte den Gastgebern sogar eine derbe Schlappe. Aber die Eberswalder zeigten eine positive Einstellung und kämpften sich wieder näher heran. Aus dem 11:17 machten sie ein 15:17 und wenig später (42. Minute) gelang sogar der Anschlusstreffer zum 17:18. Jetzt hofften die Eberswalder Fans auf eine Wende im Spiel und auf einen positiven Ausgang für die Heimmannschaft. Aber die Fehlerquote beim 1. SV war und blieb weiterhin viel zu hoch. Die Gäste konnten den Vorsprung wieder ausweiten (17:20) und es blieben noch 15 Minuten für die Eberswalder, um das Spiel doch noch erfolgreich abzuschließen. Vorerst konnten die Perleberger die drei Tore Vorsprung aber noch verteidigen. Sechs Minuten vor dem Ende waren es nur noch zwei Tore Differenz (20:22) und es ist noch alles möglich. Ein verworfener Siebenmeter der Eberswalder verhinderte den Anschlusstreffer. Der fiel dann gut zwei Minuten vor dem Ende. Anton Czisch und Max Zantow schafften in Überzahl das 23:24. Jetzt winkte wieder ein Punktgewinn für die Eberswalder. Edward Dochow gelangen dabei zwei rekordverdächtige Tore. Nach den Toren der Prignitzer schaffte er es, in sechs und in neun Sekunden sofort zurückzuschlagen und mit seinen Toren sein Team im Spiel zu halten. Mit dem 24:26-Endstand kassierten die Eberswalder eine unnötige Heimniederlage in diesem Spiel. Mit der schlechtesten Heim-Leistung in dieser Saison war die Niederlage erklärbar. Jetzt müssen die Müller-Schützling versuchen, in den letzten beiden Spielen wenigstens den dritten Platz zu sichern. (hjh)

Eberswalde: Yezhov, Nagy; Schwandt (1), Mitzscherling, Kowalski, Dochow (4), Schubert (3/1), Smuch (6), Scislo (2), Jonas (1), Pinkau (1), Knauf, Czisch (5), Zantow (1)