Konzentrierte Deckung und schnelle Tempogegenstöße

Torsten Wilke

Altlandsberg Die C-Jugend des HSC 2000 hat sich mit einem souveränen 26:15 (14:8) gegen den Neuenhagener HC den Kreispokal gesichert. Die Mannschaft um Trainer Marko Zibell reiste als Tabellenzweiter der Kreisliga D als Favorit zum Finale nach Altlandsberg. Der Gegner steht aktuell auf Tabellenplatz 8. Da aber der Pokal und insbesondere das Finale seine eigenen Gesetze haben, war die klare Devise, den Gegner zu keiner Zeit zu unterschätzen. Im Spiel davor hatte bereits die weibliche E-Jugend des HSV den Kreispokal errungen. So hieß es nun, dem Vorbild der jungen Damen zu folgen und einen weiteren Pokal an die Oder zu holen.

Das Spiel begannen die Frankfurter mit einer konzentrierten Deckung und schnellen Tempogegenstößen. So stand es nach gut drei Minuten 3:0 für den HSC. Der Anfang war gemacht, aber das Spiel noch lange nicht gewonnen. Die Jungs aus Neuenhagen setzten sich zur Wehr und das Spiel wurde deutlich intensiver. Die Frankfurter hatten zwar zu jeder Zeit die Führung inne, aber die Mannschaft aus Märkisch-Oderland kämpfte sich wieder auf 7:5 heran. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels zeigte die Mannschaft ihre technischen und kämpferischen Qualitäten. Mit einem 6:0-Lauf zogen sie auf 13:5 davon. Nach der ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften mit einem 14:8 in die Kabinen.

Mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte setzte die Mannschaft konsequent die Ansagen aus der Halbzeitpause um. In der Deckung arbeiteten die Spieler intensiv und konsequent. Nach vorn wurde technisch sehr ansprechender Handball gespielt. Tor um Tor vergrößerten die Spieler aus Frankfurt ihren Vorsprung. Dieses erfolgreiche Spiel setzten sie auch in den Spielzeiten mit Unterzahl (drei Frankfurter Spieler erhielten jeweils Zwei-Minuten-Zeitstrafen) um. Hier wurde insbesondere in der Deckung sehr gut agiert. Trotz des deutlichen Vorsprunges war es zu jeder Zeit ein spannendes Pokalfinale. Mit dem Schlusspfiff stand es 26:15 und die Frankfurter Spieler und mitgereisten Fans jubelten.

„Zu Beginn der Saison haben die Spieler der C Jugend den erneuten Gewinn des Kreispokals als Ziel definiert. Mit diesem Sieg haben sie dieses Ziel erreicht. Die Jungs haben toll gespielt und es macht riesig Spaß, mit ihnen zu trainieren“, erklärte der zufriedene HSC-Trainer Marko Zibell nach dem Spiel. (twi)

HSC/C: Eric Mayilian, Leonard Wilke – Eric Schlafke (7), Jörn Knobelsdorf, Franz – Werner Blenck, Boris Krstic (2), Hans-Christian Wessely (9), Diego Koeppe, Max Walter (7), Paul Haustein, Daniel Domke (1), Fynn Bonke, Paul Hübner, Oliver Drosdek