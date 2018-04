Sedlak-Elf erhöht Spannung

Jörg Jankowsky

Angermünde Angermünde. Das anstehende Meisterschaftsfinale der Fußball-Landesliga Nord zwischen Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf und dem RSV Eintracht Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf ist an Spannung kaum noch zu überbieten. Durch das 1:1 der Doppeldorf-Kicker beim Angermünder FC zog der RSV mit 55 Punkten mit dem aktuellen Spitzenreiter gleich.

Trotz des vierten Remis in der laufenden Spielzeit bleiben die Blau-Weißen auch nach dem 23. Spieltag ungeschlagener Liga-Primus in der Landesliga, Staffel Nord.. Ein mickriges Törchen in der Differenz beträgt nun noch der Vorsprung. „Wenn der Erste beim Vorletzten aufläuft und in der 11. Spielminute in Führung geht, ist das eigentlich eine komfortable Ausgangsposition“, meinte Peter Drews, Vizepräsident der Blau-Weißen. Maurice Ulm wurde mittig im Strafraum schulbuchmäßig freigespielt und erzielte abgeklärt das frühe 1:0. Doch in der Folgezeit tat sich der stets engagiert aufspielende Favorit schwer, konnte kaum seinen gewohnt technisch guten Spielfluss zelebrieren. Das lag wahrscheinlich auch an den Platzverhältnissen in der Uckermark. Der Rasen im Angermünder Jahn-Stadion war holprig, viele Bälle versprangen unkontrolliert. Zudem trat der AFC in seiner Spielanlage sehr kompakt und in den Zweikämpfen robust auf. Trotzdem sahen die Fußballfans einige Torchancen auf beiden Seiten. „Da wir die besseren Möglichkeiten besaßen, und Torwart Florian Rudolph einmal ganz stark hielt, war unsere Halbzeitführung verdient“, sah es der Sportliche Leiter der Gäste, Ralf Korthals.

Nach der Pause spielten beide Mannschaften offensiver. Für die Uckermärker hatten Tobias Schuchert, Eric Max Ziese und Silvio Steinbrecher die besten Tor-Gelegenheiten. Die Gäste erarbeiteten sich jedoch weiterhin die besseren Chancen. „Aber wenn man schon kein richtiges Glück hat, dann kommt auch Pech hinzu“, so Drews. „So hatten wir bei zwei Entscheidungen des Schiedsrichters das Nachsehen.“ Als Lars Dingeldey traf, pfiff ihm Schiedsrichter Maik Rieck den Treffer wegen Abseits weg. Nochmal versuchte es Dingeldey aus Nahdistanz, doch AFC-Keeper Kevin Oppelt parierte prächtig. Dann wurde Silvan Küter frei durchkombiniert und lief allein auf den Angermünder Torwart zu… Erneut pfiff Rieck, Freistoß für Blau-Weiß und somit diesen verheißungsvollen Vorteil weg. Dann vergab noch Maximilian Traue, der etwas unentschlossen im Gastgeber-Strafraum agierte, und ein Schuss von Marvin Ghaddar flog nur knapp am Pfosten vorbei.

Chancen zum zweiten, eventuell vorentscheidenden Tor, waren an diesem Nachmittag für Petershagen/Eggersdorf also vorhanden. Schon das Hinspiel konnten die Blau-Weißen mit 2:0 gewinnen. „Doch wie es eben meist im Fußball so ist, machst du vorne deine Chancen nicht rein, bekommst du hinten ein Gegentor“, ärgerte sich Korthals später.

In der 92. Spielminute überwand Ian Beckmann aus 22 Metern per Freistoß die blau-weiße Abwehrmauer und Keeper Rudolph zum 1:1. Der Jubel der Gastgeber war riesig, die Enttäuschung bei den Gästen natürlich groß. „Dieses Unentschieden fühlte sich für jeden Blau-Weißen wie eine Niederlage an“, schilderte Drews diese Situation.

„Leider haben wir es versäumt, das Spiel rechtzeitig für uns zu entscheiden. Somit läuft man immer Gefahr, ein Gegentor zu bekommen“, sagte Cheftrainer Roman Sedlak nach dem Abpfiff. „Das ist natürlich bitter. Aber die Meisterschaft ist mit diesem Unentschieden, und wäre auch bei einem Sieg, nicht entschieden. Wir werden uns daher nicht verrückt machen lassen und am kommenden Samstag versuchen, einen weiteren Dreier einzufahren.“

Sollte womöglich letztlich sogar das Torverhältnis über den Staffelsieg entscheiden? Bis zum Saison-Finale am 16. Juni stehen noch sieben Spieltage im Liga-Programm…

„Wir werden uns jetzt erst recht Woche für Woche noch mehr reinhauen, um alle Punkte mitzunehmen. Wir haben es immer noch selber in der Hand“, motivierte Kapitän Resad Demann seine Truppe.

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Florian Rudolph – Paul Westphal, Kurt Skusa, Resad Demann, Roger Sobotta – Maximilian Traue (76. Denis Rolke), Tim Bolte – Maurice Ulm (88. Leon Schilf), Marvin Ghaddar – Silvan Küter, Lars Dingeldey (76. Thomas Guggenberger)