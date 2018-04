Knappe Derby-Niederlage zum Abschluss

Roland Hanke

Müllrose (MOZ, Wilfried Hohmann) Die Handball-Frauen des SSV Rot-Weiß Friedland haben im letzten Saisonspiel der Verbandsliga Süd eine knappe Auswärtsniederlage einstecken müssen. Sie unterlagen am Sonntag im Derby bei der HSG Schlaubetal-Odervorland mit 23:24 (10:12).

Die Friedländerinnen beenden damit die Saison als Achte, einen Platz hinter dem Lokalrivalen aus Müllrose. Insgesamt verzeichneten die Rot-Weißen, im Vorjahr als Aufsteiger Fünfte, vier Siege, ein Remis und elf Niederlagen. „Die Saison ist nicht nach unserem Geschmack verlaufen. Wir hatten uns mehr versprochen und wollten mindestens wieder Fünfter werden“, sagt Trainer Bernd Klinkisch.

Einige Spiele seien mit ein, zwei Treffern knapp verloren gegangen, gegen die Großen war kaum etwas zu holen. Jetzt werde noch bis Anfang Juni trainiert, ehe Mitte Juli die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. „Da wollen die Mädels wieder angreifen und versuchen, in der Verbandsliga weiter oben mitzuspielen.“

Zum Abschluss dieser Saisonentwickelte sich beim Lokalrivalen ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel, „das wir auch hätten gewinnen können“. So gab es aber den ersten Derby-Sieg für die HSG Schlaubetal-Odervorland gegen die Rot-Weißen in der Verbandsliga Süd. Das Hinspiel hatten die Müllroserinnen noch 13:31 verloren. Auch wenn die Partie spielerisch nicht unbedingt das Nonplusultra war – spannend war sie, sehr zur Freude der etwa 100 Fans in der Müllroser Schlaubetal-Halle, mit dem knappen Heimsieg allemal.

Das Spiel selbst begann für die Friedländerinnen erfolgversprechend. Sie führten nach dreieinhalb Minuten 3:0. Lea Sue Panzer war es dann für die HSG, die mit zwei konsequenten Einzelaktionen erstmals den Ausgleich zum 5:5 (9.) erzielte. Als sich die mit elf Treffern erfolgreichste Friedländerin Marilyn Mochow eine Zeitstrafe einhandelte, konnten Nora Reinhardt, Lea Sue Panzer und Teresa Egemann die Gastgeberinnen erstmals mit 8:5 in Führung bringen.

Dies brachte jedoch keine spielerische Sicherheit. Im Angriff versuchte das HSG-Team zu häufig, über die Friedländer Deckungsmitte zum Erfolg zu kommen, wo sich die angeschlagen ins Spiel gegangene Luisa Lehmann festlief. Und in der Abwehr war die agile Marilyn Mochow nicht in den Griff zu bekommen, die mit drei Treffern am Stück den erneuten Ausgleich herstellte (23.). Bis zum 10:10 blieb es weiter ausgeglichen, ehe Nora Reinhardt und Luisa Lehmann mit zwei Treffern den 12:10-Halbzeitstand herauswarfen.

In der Pause versuchte das HSG-Trainergespann Ute Wagner/Matthias Gliese die angespannten Nerven etwas herunter zu fahren und forderte mehr Struktur und konzentriertere Abschlüsse im Angriff. Das funktionierte bis zum 16:13 (39.) auch ganz gut, ehe Marilyn Mochow erneut zuschlug und den Anschluss für die Friedländerinnen erzielte, Vanessa Schreiber ausglich (42.). Von da an wurde das Derby mehr oder weniger „vogelwild“. Fast die gesamte Auswechselbank der HSG schrie den Mitspielerinnen auf der Platte irgendwelche Anweisungen zu, wer wie spielen solle, und diese versuchten dann auch vielfach mit unbedingtem Siegeswillen zum Zuge zu kommen.

Das Ganze hatte insofern etwas Positives, dass jede einzelne Spielerin mit aller Macht den Torerfolg suchte – und auch fand. Aber auch die Gäste hielten voll dagegen und erzielten in der 57. Minute durch Sara Misterek sogar die 23:22-Führung.

Das war dann aber auch der letzte Friedländer Treffer. Mit einem unbedingten Siegeswillen erzielten erst Luisa Lehmann den Ausgleich und dann Lea Sue Panzer eine knappe halbe Minute vor Ende den Siegtreffer zum 24:23. Da gab es auf der HSG-Bank und in der Halle kein Halten mehr.

So nahm dieses Derby praktisch in letzter Sekunde für die Gastgberinnen doch noch das angestrebte „gute Ende“ und brachte den ersten Sieg über die Rot-Weißen, die ebenfalls aufopferungsvoll gekämpft haben. Für die Fans war es letztlich das erhoffte Spektakel und für das HSG-Team vor allem ein Sieg der gefühlt um einen Tick stärkeren Moral.(RH, hoh)

HSG Schlaubetal-Odervorland: Marianne Schulz, Katarina Niemack, Melanie Dahms – Lea-Sue Panzer 5, Carolin Vogel, Viktoria Lampe, Caroline Eisermann, Lysianne Kersten 1, Jasmin Henkelmann 1, Luisa Lehmann 5, Jenny Hale, Nora Reinhardt 8/3, Teresa Egemann 1, Anika Weber 3

Rot-Weiß Friedland: Michelle Schreiber, Nadin Braden – Sina Just, Sara Misterek 2, Nancy Menning, Julia Hilgenfeld, Vanessa Schreiber 8, Marilyn Mochow 11/2, Sophie Peters, Linda Schulze, Olivia Braden, Ida Fleischer 2

Schiedsrichter: Markus Gensichen/Uwe Gensichen – Siebenmeter: HSG 5/3, SSV 3/2 – Zeitstrafen: HSG 4, SSV 7 – Zuschauer:100