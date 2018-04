Öffnung einer neuen Welt

Auf dem Regieplatz: Be und Mevlana van Vark halten auch in diesem Jahr als Choreographen alles zusammen. © Foto: René Matschkowiak

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Hunderte Jugendliche beleben derzeit das Kleist Forum. Die Schüler stecken in den Endproben für das letzte Education-Projekt des Staatsorchesters. Aufregung und Vorfreude mischen sich mit Anflügen von Wehmut.

Die Stimme von Be van Vark hallt über Lautsprecher durch die Gänge im Kleist Forum. Kritik ist angesagt. „Viel gibt es nicht“, sagt die Choreografin und dann geht es doch ins Detail. Wer tritt wann auf welchem Weg vor zum Mikro? Wie kann eine Stimmung verstärkt werden? Wie wird das Schild hochgehalten? „Be verlangt sehr viel. Von sich, aber auch von den anderen“, flüstert Christine Hellert, Sprecherin des Staatsorchesters im Zuschauerraum. Manchmal möchte sie am liebsten dazwischen treten und die Künstlerin daran erinnern, dass sie es mit Kindern und nicht mit Profis zu tun hat. Doch der professionelle Umgang ist wohl einer der Gründe, warum die Ergebnisse der Nachwuchs-Projekte so erfolgreich sind. Und warum sich die Schüler Jahr für Jahr so ernst genommen fühlen.

Nach monatelanger Vorbereitung samt Schreibübungen, Kostümherstellung, Sprechtraining, Tanzstunden und Arbeit an den Projektionen sind die deutschen und polnischen Schüler aus der Region nun in der intensiven letzten Probenwoche angekommen, bevor am Sonnabend und Sonntag an drei Terminen das Projekt „!?Große Gefühle!?“ im Kleist Forum aufgeführt wird. Seit Sonntag stecken alle in den Kostümen, am Dienstagnachmittag kamen erstmals die Musiker des Staatsorchesters mit auf die Bühne. Langsam realisieren die Schüler, was sie hier mit erarbeitet haben.

„Wir sind total begeistert davon, wie sich alle geöffnet haben“, berichtet Kerstin Priemer, Klassenlehrerin an der Lessingschule. Sie war in jedem Jahr bei den Orchester-Projekten dabei und weiß: „Die Schüler gehen anders hier raus, ein Stückchen größer mit anderer Körperhaltung und erwachsener.“ Eine introvertierte Schülerin sei regelrecht aufgeblüht, andere haben hier das Rüstzeug bekommen, um von der Förder- an eine Oberschule zu wechseln und glänzende Abschlüsse zu machen. Wenn sie nur an das Auslaufen der Förderung durch die Drosos-Stiftung denkt, steigen der Lehrerin die Tränen in die Augen.

Auch bei Kostümbildnerin Bärbel Jahn, die von Anfang an zum Education-Team gehört, ändert sich die Stimmung, wenn sie an das Ende denkt. Eben noch hat sie im Konferenzraum zwischen Nähmaschine, Bügelbrett und Stempelkissen sprudelnd berichtet, wie sie mit der Kostümgruppe tausend Blätter Papier zu riesigen Krägen gefaltet hat. Auf die fehlende Anschlussfinanzierung angesprochen, sagt sie: „Ich finde das total blöd“. Gerade bei den Lessingschülern habe sie beobachten können, wie sehr diese von solchen Projekten profitieren. „Es hat sich eine Welt eröffnet, die sie sonst nicht kennen.“

Auf dem Fensterbrett sitzt die Neuntklässlerin Charlin Schulze und malt ein rotes Herz nach dem anderen auf Papier, ausgeschnitten werden sie später zu Requisiten. Die Lessingschülerin hat schon an mehreren Projekten teilgenommen. Diesmal flechtet sie Zöpfe, schminkt die anderen Schülerinnen und stellt Kostüme her. „Am meisten Spaß hat es gemacht, die Hosen kaputt zu machen“, berichtet sie von der Arbeit mit Drahtbürste und Stahlschwamm. Dass die Arbeit tiefer ging, beweisen die mit Neonstift und Glitzer verzierten Zettel auf der Arbeitsplatte. „Ohne Liebe läuft nichts“, steht darauf geschrieben. „Liebe macht verrückt“ und „Wie schmeckt Liebe?“ Am Sonnabend werden diese Zettel und damit auch die Gefühle der Schüler durch das Kleist Forum schweben.