Schwochow will nicht an die kurze Leine

Holger Rudolph

Rheinsberg Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) soll auf Antrag der CDU-Fraktion nicht mehr allein über Einstellungen, Entlassungen und Versetzungen beschließen können. Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) soll am 7. Mai dazu positionieren.

Die Christdemokraten wollen eine Änderung der Hauptsatzung: Künftig sollten die Stadtverordneten in einer Reihe von Fällen abschließend entscheiden. Zum Beispiel darüber, ob jemand verbeamtet werden soll oder befördert wird. Beschließen würden sie auch über Einstellungen und Entlassungen ab Entgeltgruppe 6 sowie immer dann, wenn Mitarbeitern dauerhaft eine andere Aufgabe zugewiesen wird.

Schwochow sagte in der Sitzung des Hauptausschusses am Montagabend, was er davon hält: „Dieser Antrag kommt nicht nur einer Entmachtung des Bürgermeisters gleich. Auch der Personalrat wird entmachtet.“ Jeder Grundlage entbehre die Behauptung der CDU, dass das Arbeitsklima im Rathaus seit seinem Amtsantritt mehr als schlecht sei, auf welcher der ganze Antrag fußt. CDU-Fraktionschef Burkhardt Stranz begründete den Antrag auch damit, dass Stadtverordnete über Entlassungen und Umbesetzungen in letzter Zeit keine Auskunft mehr bekämen. Im Laufe der Sitzung kündigte Stranz weiterhin an, die Vorlage noch einmal überarbeiten zu wollen.

Die Personalratsvorsitzende Simone Friedrich unterstrich Schwochows Darstellung: „Der Personalrat ist einvernehmlich zu der Auffassung gelangt, dass wir der Auffassung, es gebe ein schlechtes Klima, nicht folgen können.“ Einige Rathausmitarbeiter unter den Zuhörern nickten intensiv. Bei Einstellungen sei oft eine schnelle Entscheidung nötig, betonte Friedrich. Mit der beabsichtigten Änderung müsse immer bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung gewartet werden, was in vielen Fällen zu spät wäre. Gekündigt worden sei Mitarbeitern auch bisher nur, wenn es keine andere Möglichkeit gegeben hätte und das Vertrauen nicht wiederhergestellt werden konnte. Die beiden Kündigungen im Bauhof (RA berichtete) seien mit dem Einverständnis des Personalrats geschehen.

Die Sozialdemokraten wollten sich noch nicht festlegen, ob sie dem CDU-Antrag folgen. SPD-Fraktionsführer Sven Alisch hatte zwar „das Gefühl, dass der Bürgermeister bei solchen Entscheidungen Unterstützung braucht“, empfahl dann aber, den Vorschlag ohne Votum in die SVV zu verweisen. Seine Fraktion treffe sich zum Thema am 30. April.

Wie so oft, wenn Rheinsberger Lokalpolitiker tagen, schlugen die Wogen hoch. Jürgen Scheigert (BVB/Freie Wähler) unterstellte Alisch, er verhöhne den Bürgermeister, wenn er ihm Unterstützung anbiete. Und Petra Pape (ebenfalls BVB/Freie Wähler) nannte das von der CDU im Rathaus ausgemachte schlechte Klima eine Verleumdung. Letztlich stimmten nur die drei BVB-Mitglieder gegen die Verweisung in die SVV. Schließlich forderte Schwochow von Walter Luy (CDU) eine Erklärung, wie Personalentscheidungen dann trotzdem schnell über die Bühne gehen könnten. Schwochow laut und aufgeregt zu Luy: „Aber das wollen Sie ja gar nicht. Sie schießen seit meinem ersten Tag im Amt gegen mich!“ Luy entgegnete heftig: „Sie haben zwei Leute rausgeschmissen und einen suspendiert. Innerhalb kurzer Zeit mussten drei Mitarbeiter gehen. Da stecken doch Familien dahinter.“ Schwochow entgegnete, dass es zu keiner Suspendierung gekommen sei. Und für die Kündigungen habe es sehr gute Gründe gegeben. Auf Nachfrage am Dienstag sagte Schwochow, dass Erzieherinnen wohl eher abwandern würden, wenn sie künftig vor die Stadtverordneten gezerrt würden.