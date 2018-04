Musikalisches Sommermärchen

Jens Saliks

Eisenhüttenstadt Alle Achtung, die Russen kommen und spielen Musik wie im Sommermärchen. Es war wieder Weltmusikzeit im Club Marchwitza in den Diehloer Bergen in Eisenhüttenstadt. Im Rahmen der traditionellen Musikreihe des Vereins InterKultur Vielfarben begann die Kulturstätte dieses Mal mit russischer Weltmusik. Dazu war die Band Skazka aus Berlin eingeladen. Skazka, was zu deutsch Märchen heißt, umfasst sechs Musiker und brachte mit Kontrabass, Trompete, Akkordeon, Posaune, Schlagzeug und Gitarre beste Voraussetzungen mit, um gute handgemachte Musik zu zelebrieren.

In einer Mischung aus Klezmer, Ska, Folk und Pop appellierte der Sound von Skazka an die offene oder versteckte Tanzlust der Zuhörer. Und eines war bereits nach den ersten Tönen spürbar: Das wird ein Abend, an dem es schwer sein wird, tanzunwillig zu bleiben. Etliche der Besucher mussten sich da auch nicht lang bitten lassen. Bei fast jedem Song war Bewegung im Publikum.

Locker spielte sich die Band thematisch durch die kleinen und großen Sorgen des Alltages, verbunden mit optimistischer Wehmut, Liebesschmerz oder der Feierlaune mit allem Wenn und Aber. Die ungetrübte Spiellaune der Musiker um den Sänger Artur Gorlatschov verbreitete eine märchenhafte Stimmung, wie sie die Zuhörer bereits auf noch anstehende Sommerabende vorzubereiten schien. Diesen Eindruck hatte auch Sven Leisker. Er hatte den Weg aus Lieberose auf sich genommen, um erstmalig das Musikangebot im Marchwitza zu testen. Angenehm überrascht von der familiären Atmosphäre des Kulturwohnzimmers genoss er das Konzert, welches mit Zugaben endete.

Einer der nächsten Höhepunkte im Clubhaus ist dann die „Notaufnahme“. Dabei handelt es sich um ein Stück des Kabarett-Duos Schwarze Grütze, das mittlerweile fast schon zum Inventar des Marchwitza gehört. Am 22. Juni öffnet sich der Vorhang.

