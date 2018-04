Sperrung und veränderte Fahrpläne

Jörg Kühl

Beeskow/Kummerow (MOZ) Die Kreisstraße K 6715 zwischen Beeskow und Kummerow wird wegen Bauarbeiten ab 2. Mai bis Mitte September gesperrt. Hintergrund ist die Sanierung der Deckschicht. Außerdem wird in Kummerow selbst gebaut: Dort lässt die Kreisverwaltung die Ortsdurchfahrt vom Abzweig Richtung Zeust bis Ortsausgang Richtung Beeskow grundhaft ausbauen. Weil in diesem Zuge auch eine Bushaltestelle sowie Gehwege angefasst werden, ist die Stadt Friedland als Bauherrin mit im Boot.

Die Sperrung hat auch Auswirkung auf den Busverkehr. So laufen die Linien 401 und 402 ab 2. Mai nach einem veränderten Fahrplan. Wie die Busverkehrsgesellschaft Oder-Spree (BOS) mitteilt, wenden die Busse von der B 168 kommend an der Haltestelle Bahrensdorfer Straße und fahren dann zurück nach Beeskow, beziehungsweise über die B 168 nach Friedland, beziehungsweise an Abzweig Zeust nach Kummerow. Die Haltestelle Kummerow wird in Höhe des Friedhofs verlegt. Die BOS bittet, die örtlichen Aushänge zu beachten. Die neuen Fahrpläne sind im Bus sowie im Internet unter www.bos-fw.de erhältlich.