„Keine Angst vor großen Bäumen“

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Heute ist der Tag des Baumes. Aus diesem Anlass sprachmit Thomas Schmidt von der Fachgruppe Straßen- und Grünflächen der Stadtverwaltung über den Zustand der Bäume in Fürstenwalde.

Herr Schmidt, wie geht es den Bäumen in Fürstenwalde?

Im Vordergrund stehen nach wie vor die Auswirkungen der Unwetter vom Herbst 2017. Die unmittelbaren Schäden sind zwar zum größten Teil beseitigt, dennoch werden sich weitere Aufräumarbeiten, vor allem aus Naturschutzgründen, bis zum Ende des Jahres hinziehen. So verbleiben zum Beispiel im Stadtpark viele abgebrochene oder aus Verkehrssicherungsgründen gefällte Bäume entweder als Biotop dauerhaft in der Grünanlage oder werden ab Herbst entfernt werden.

Der Stadtpark ist also wieder sicher?

Entlang der Wege und auf den Freiflächen sind die augenscheinlichen Gefahren beseitigt worden. Abseits davon bleibt Natur aber Natur. Wer diese unmittelbar erfahren möchte, tut dies, wie auch im Wald, auf eigene Gefahr.

Hat es denn bei dem Unwetter 2017 bestimmte Bäume besonders schlimm getroffen?

Das Unwetter kam zu einer Zeit, als manche Laubbäume noch fast ihr volles Laub hatten. So hat es besonders viele alte Eichen und Rotbuchen, aber auch jüngere Bäume getroffen. Die meisten jüngeren Bäume, wie am Ottomar-Geschke-Platz und in der Karl-Liebknecht-Straße, konnten aber wieder aufgerichtet werden.

Bei dem Unwetter vom Herbst 2017 waren auch jüngere Bäume betroffen. Größere Bäume sind also nicht generell gefährlicher?

Natürlich ist der Schaden größer, wenn ein großer Ast von einem großen Baum abbricht. Aber die Annahme vieler Baumeigentümer und leider auch von ausführenden Firmen, dass ein stark beschnittener oder gekappter Baum gleichzeitig ein sicherer Baum ist und die Pflegekosten in den nächsten Jahren weniger werden, ist falsch. Wenn einem Baum der Großteil einer Krone genommen wird, zerstört man das natürliche Gleichgewicht zwischen Wurzeln und Krone. Infolge dessen können Kronen- oder Wurzelteile absterben. An den großflächigen Schnittstellen entstehen meist sogenannte Ständeräste in großer Zahl und tiefgehende Fäulnis. Wenn eine solche Maßnahme zum Erhalt der Verkehrssicherheit wirklich notwendig ist, so ist von vornherein klar, dass der Kontroll- und Pflegeaufwand zunehmen wird. Wir müssen vor großen Bäumen generell keine Angst haben, sondern vielmehr die Demut vor der Natur neu erlernen. Eine absolute Sicherheit bei Bäumen gibt es nicht.

Wie sieht es denn mit der Artenzusammensetzung der städtischen Bäume aus?

Über die Hälfte der erfassten städtischen Bäume sind Linden, Eichen, Ahornbäume und Kiefern in verschiedenen Arten und Sorten. Daran wird sich auch in den nächsten Jahren nichts Wesentliches ändern. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Lichtraumprofil, Verträglichkeit gegenüber Emissionen und Salz, Hitzestress und Trockenheit, Toleranz gegenüber Eingriffen im Wurzelbereich, Allergenpotenzial sind nur einige Faktoren, die bei der Auswahl von Bäumen im Stadtgebiet bedacht werden müssen. Was wir in der Stadt daher benötigen, ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Gehölzen für die verschiedenen standortbedingten Anforderungen.