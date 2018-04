Neue Ideen fürs Ufo gesucht

Doris Steinkraus

Wulkow b. Lebus (MOZ) Der Ökospeicherverein sucht Ideen für eine künftige Nutzung seines Ufos. Es ist eines der markantesten Bauwerke in der Region. Der Verein, dem das Haus gehört, sucht für das futuristische Gebäude nun eine neue Bestimmung, informierte Fred Pilarski vom Verein.

1994 war das Ufo am Ortseingang von Wulkow errichtet worden unbd sorgte für viel Aufmerksamkeit. Zunächst diente es als Vereinssitz, Büro und Seminarzentrum, in den letzten Jahren als Ferienhaus. Ab 2009 hat der Verein den alten Getreidespeicher im Dorfkern zu einem ökologischen Seminarhaus und Besucherzentrum ausgebaut und seinen Sitz dorthin verlagert. „Damit ist im Ufo wieder Platz für neue Ideen und Bewohner“, macht Pilarski deutlich.

Entworfen hat den Rundbau übrigens der französische Architekt Patrick Marsilli unter dem offiziellen Namen „Domespace“. Nicht nur das Gebäude mit seinen 200 m² Wohnfläche auf zwei Etagen ist einzigartig in der Region. Besonders reizvoll ist auch das dazugehörige Naturgelände: Rund 13 000 m² Land mit einem Baumhaus, einer Hügel-Pyramide mit „Ausguck“, einem Volleyballplatz und einer Pflanzenkläranlage gehören dazu.

Zum 25. Geburtstag des Hauses im kommenden Jahr sucht der Verein nun Initiativen, Projekte, Unternehmen und Privatpersonen, die es einer neuen Bestimmung zuführen möchten. Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig, eine Auswahl an Bildern anderer „Ufos“ ist auf der Seite www.domespace.fr zu finden. Zur besseren Einordnung: In Wulkow steht das Modell 7.63.

Wer Ideen für bzw. Interesse am Haus hat, kann ein E-Mail senden. Telefonische oder persönliche Bekundungen nicht möglich. Der Verein setzt sich in jedem Falle mit allen Interessenten in Verbindung.(dos)

Kontakt per E-Mail: ufo@oekospeicher.de