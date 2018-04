Musikabenteuer mit Fortsetzung

Ellen Werner

Eberswalde Seit Kurzem ist das Programm in Umlauf – vom 9. bis 12. Mai findet in Eberswalde wieder das Musikabenteuer „Jazz in E“ statt. Künstler aus Island, Deutschland, Polen, aus den USA, Österreich und Großbritannien reisen an.

Beinahe ein Vierteljahrhundert gibt es am langen Himmelfahrtswochenende „Jazz in E“. Ein Team von etwa 30 Leuten – von denen er inzwischen der älteste sei – sowie ein stabiles Unterstützernetzwerk für die Ehrenamtler stehen hinter dem hochklassigen Eberswalder Musikfestival, berichtet Veranstalter Udo Muszynski (56).

Das alles heißt nicht, dass das Jazz-Fest ein Selbstläufer ist, betont der Kulturkopf der Barnimer Kreisstadt. Reichlich zwei Wochen vor dem Start geht das Festivalteam noch einmal in die Werbeoffensive.In einer Auflage von 12 000 Stück haben die „Jazz in E“-Aktivisten ihr Programmheft drucken lassen. Erstmals wird es nicht nur an rund 150 Auslagestellen in Berlin, sondern auch im Brandenburger Umland verteilt. Zudem haben die Festivalmacher gemeinsam mit langjährigen finanziellen Förderern das diesjährige Programm am Veranstaltungsort am Dienstag schon einmal der Presse vorgestellt.

„Break“, das diesjährige Motto, verstehen sie nicht als den gleichlautenden musikalischen Begriff, sondern deuten es weiter gefasst als „Bruch“ oder „Lücke“. „In diesem Jahr eröffnet das Thema auch einmal die Möglichkeit, die Energie der Rockmusik einzufangen und Collagen unterschiedlicher Stile mit einzuführen“, erläutert Muszynski.

Das heißt auch, dass es sicher lauter wird als im Vorjahr, als „Jazz in E“ sich auf „Atem“ fokussierte. Die Musiker – jeweils ein Duo und eine Band bestreiten die vier Festivalabende – bedienen sich an einem Spektrum von Hardcore bis Pop. „Die Klammer ist die Improvisation“, so der Jazz-Aktivist.

Damit einhergehen wird auch eine „Hochzeit der Schlagzeuger“: Jeder Formation, die 2018 im zum Jazz-Klub umfunktionierten Saal des Paul-Wunderlich-Hauses auftritt, gehört mindestens ein Schlagzeuger an – zufällig im selben Jahr, in dem das Schlagzeug, wie wir es kennen, 100 Jahre alt wird. „Man könnte sagen, das habe ich so geplant“, sagt Udo Muszysnki. „Das ist aber nicht so. Ich wurde darauf hingewiesen. Manchmal ist es einfach so, dass die Dinge sich fügen.“

Gefügt hat sich beispielsweise auch, dass wie schon im vergangenen Jahr wieder viele ganz junge Künstler unter den Festivalmusikern sind. So ist etwa das Dresdner Elektropop-Duo Ätna zu hören, das derzeit im Pop-Bereich für Furore sorgt. Sie geben am Sonnabend mit den Wiener Newcomern 5K HD das Abschlusskonzert.

Der New Yorker Jazz-Drummer Jim Black hingegen, unter den Künstlern wohl derjenige mit dem größten internationalen Renommé, eröffnet das Festival am 9. Mai mit seiner Band Malamute und im Doppelkonzert mit dem Duo Pranke. Dazwischen liegen zahlreiche weitere Höhepunkte wie das Konzert mit Christian Lillinger, einem der herausragendsten europäischen Schlagzeuger, am 11. Mai.

Dass man in der Szene in einem größeren Umkreis Notiz vom Eberswalder Jazz-Festival nimmt, zeigt nicht nur die Aufnahme von „Jazz in E“ ins Kartenmaterial des Berliner Jazz-Guides. Zusätzlich zu seinen zwei Konzertmitschnitten überträgt der rbb-Sender Kulturradio in diesem Jahr erstmals ein Konzert live.

Vor allem Eberswalder Gäste werden am Sonnabend, 10.30 Uhr, einen Vorgeschmack auf das Festival rund um den Himmelfahrtstag bekommen. Das Trio Buder/Menzel/Lingens aka Schulbus geben beim „Guten Morgen Eberswalde“ das Apéritif-Konzert für „Jazz in E“. Neben Festivalpässen für alle Konzerte und den Einzeltickets gibt es dann auch erstmals die neuen Festival-T-Shirts.