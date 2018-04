Ranger sensibilisiert Nachwuchs für die Natur

Sara Friedrich

Bernau (MOZ) Was Hans nicht lernt, lernt Hänschen vielleicht doch noch. Ranger vermitteln heute wertvolle Botschaften aus dem Bereich der Umweltpädagogik und sensibilisieren so den Nachwuchs für die Belange von Flora und Fauna. Wir durften Dirk Krone durch die Schönower Heide begleiten.

Voller Tatendrang folgen die Viertklässler einer Pankower Grundschule an diesem warmen Apriltag dem Ranger in die Schönower Heide. Dirk Krone stoppt vor einem großen Sandhaufen. Der Kampfmittelräumdienst hat ihn hinterlassen, Dafür sind die verklappten Waffen der russischen Armee nun geborgen. Auf den ehemaligen Minenfeld soll eine weitere Koppel für die Wildpferde errichtet werden, berichtet der Ranger den interessierten Schülern. Einen solchen Projekttag durch den Naturpark Barnim können alle interessierten Grundschulklassen aus der Region bei ihm buchen. Diese hier bettet den Ausflug in das Thema Regionalforschung und Regionalgeschichte im Fach Sachkunde ein.

Dirk Krone, der sich als Außendienstmitarbeiter vornehmlich um die Landschaftspflege kümmert, erzählt den Kindern, dass die Dünen der Schönower Heide speziell seien. So etwas gebe es nur an wenigen Orten im Land. Die Heide sei Heimat für seltene Schlangen, wie die Glattnatter, aber auch Eidechsen und die Springspinne. Den Wolf gibt es in der Heide noch nicht, erzählt Dirk Krone auf Nachfrage. Aber in der Region sei ein junges geschlechtsreifes Tier auf der Suche nach einem Partner unterwegs, berichtet er.

Langsam nähert sich der Trupp einem Baumstumpf. Der Ranger tritt dicht heran und zeigt geheimnisvoll auf das gekappte Holz. Die Schüler treten ebenfalls näher und entdecken, was Dirk Krone meint. Die rote Waldameise krabbelt in Scharen um den Stumpf. Der Naturwächter nimmt wie ein Zauberer ein weißes Taschentuch, breitet es aus und lässt die Ameisen darauf laufen. Dann hält er sich das Tuch vor die Nase. „Die Säure hilft bei Schnupfen“, erklärt er den erstaunten Grundschülern und reicht das Tuch in die Runde. Skeptisch reicht der Nachwuchs das benetzte Tuch von Kind zu Kind.

Der Ranger ist leidenschaftlich bei der Sache, das merkt man. Krone, der sein Büro in der Wandlitzer Breitscheidstraße 8 bis 9 hat, ist nicht über alle Besucher der Heide beglückt. Hundebesitzer, die ihre Tiere ohne Leine laufen lassen, sind ihm ein Dorn im Auge. Die Tiere stören die Lebensräume der Arten, die in der Heide beheimatet sind. Noch krasser sei der Störfaktor der Motocrossfahrer, die mit ihren Fahrzeugen durch die Heide heizen. Weil die Fahrzeuge keine Nummernschilder hätten, könne man die Fahrer auch nicht nicht dingfest machen, moniert er.

Unangebracht sei auch das Verhalten einiger Besucher der Rieselfelder in Hobrechtsfelde. Gerade jetzt, wo die Tiere ihren Nachwuchs bekommen, rät der Ranger davon ab, die Jungen zu streicheln. Denn erst durch Menschengeruch werden die wirklich zu Waisen, weil die Mütter sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr riechen können.

Die Klasse zieht weiter bis zur Aussichtsplattform in der Heide. Hier gehen die Kinder mit ihrem Anführer das Wild durch, dass vor ihnen durch die Heide springt. Ein Junge tippt auf Elch. Der Ranger muss ihn enttäuschen. Aber immerhin lernen die Kinder auch etwas über das Damwild, bevor sie die fünf Kilometer bis nach Hobrechtsfelde wandern. Nach einer Pause geht es dann am Nachmittag weiter bis zum Nonnenfließ, bevor ein aufregender und sicherlich auch lehrrecher Tag im Niederbarnim zu Ende geht. Dank der Arbeit der Ranger.

Das Aufgabenspektrum eines Naturparkwächters erstreckt sich auf dem gesamten Gebiet des Naturschutzes einschließlich des Tierschutzes und der Landschaftspflege. Fachlich unterstehen die Mitarbeiter vor Ort dem Naturpark Barnim. Häufig führt der Weg in den Beruf über einen Bundesfreiwilligendienst und ein Studium mit Schwerpunkt Naturschutz und Landschaftsplanung.

Am 26. Mai kann man Dirk Krone auf dem Löwenzahnpfadtag treffen oder aber vorab einen Termin vereinbaren unter Tel. 0175 7213084