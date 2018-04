Letzte Chance für „Dicken Brocken“

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Stadt Angermünde will das stadtbildprägende Eckhaus Brüderstraße 18 für eine kommunale Nutzung entwickeln und sanieren. Es ist der letzte „dicke Brocken“ im historischen Sanierungsgebiet.

Die Blütezeit des markanten, großen Eckhauses in der Brüderstraße mit dem auffälligen grünen Fassadenanstrich ist längst vorbei. Seit vielen Jahren steht das Gebäude leer und verfällt. Aus dem stolzen Schmuckstück ist ein Schandfleck im Herzen der historischen Altstadt geworden, für dessen Rettung es kaum mehr Hoffnung gibt. Potenzielle Investoren sprangen ab, wenn sie den Bauzustand des Gebäudes und das enge, verwinkelte Grundstück sahen. Doch fünf Minuten vor zwölf will die Stadt nun doch noch einen letzten Rettungsversuch wagen und das Haus für eine kommunale Nutzung selbst entwickeln. Sie hatte die Immobilie schon vor einiger Zeit erworben, um Baufreiheit zu schaffen und es so für mögliche Investoren attraktiver zu machen. Doch ständig muss Geld in die Sicherung investiert werden, zuletzt, nachdem im vergangenen Jahr Giebelteile auf den Gehweg stürzten. Nebengelasse und Teile des Gebäudes wurden aus Sicherungsgründen schon abgerissen. Die Frage steht: Ist das Haus überhaupt noch zu retten?

Mit einer neuen Nutzungskonzeption soll der Versuch gestartet werden, das stadtbildprägende Gebäude zu retten und es für eine weitere Innenstadtbelebung zu entwickeln. Bürgermeister Frederik Bewer stellte in den Fachausschüssen der Stadtverordnetenversammlung erste Ideen einer kommunalen Nutzung öffentlich zur Diskussion, die breite Zustimmung fanden. So könnte perspektivisch die Bauverwaltung aus der Heinrichstraße in die Brüderstraße 18 umziehen, sodass sich die Verwaltung im Stadtzentrum konzentriert und der Bürger kurze Wege hat. Auch das Stadtarchiv, das jetzt im Keller des Hortes am Mündesee versteckt liegt, könnte hier einziehen und sich besucherfreundlicher am Marktplatz in der Nähe des künftigen Museums präsentieren. Überlegungen gibt es auch, die Stadtbibliothek in diesem Hause zu etablieren, die die Stadt als künftiges Mittelzentrum grundsätzlich braucht und die hier an den Marktplatz geholt werden könnte, vielleicht auch mit einem kleinen Bibliothekscafé, in dem man sich treffen kann, spinnt Frederik Bewer den roten Faden für ein attraktives, lebendiges „Bürgerhaus“ im historischen Altstadtkern weiter. Ziel sei es, die historische Mitte dauerhaft zu beleben. Dazu gehört auch die Überlegung, hier einen großen Bürgersaal einzurichten. Der Ratssaal hat mit maximal 60 Plätzen nur eine begrenzte Kapazität und ist jetzt mitunter schon zu klein für Veranstaltungen und auch Stadtverordnetensitzungen mit viel Publikum. Steigt die Einwohnerzahl Angermündes auf 15 0000, würde sich auch die Zahl der Abgeordneten von 22 auf 28 erhöhen, was die Platzkapazität sprengen würde. Auch der Saal im künftigen Museumsgebäude im Hohen Steinweg ist nur für kleinere Veranstaltungen ausgelegt.

Mit einem großen Saal würde übrigens die Tradition des Hauses Brüderstraße 18 wieder aufleben. Es beherbergte Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts ein Restaurant mit mehreren Sälen, überdachtem Innenhof und Ladengeschäften. Markantes Merkmal des Hauses war der große Balkon direkt an der Ecke Markt/Brüderstraße, erklärt Stadtführer Stefffen Tuchscherer.

Denkbar sei auch, die Musikschule und Vereinsräume in dem großen Gebäudekomplex zu etablieren. Die Überlegungen stehen noch ganz am Anfang und hängen auch von den Kosten und Fördermöglichkeiten ab, betont der Bürgermeister, der für weitere Ideen und Optionen der Abgeordneten und der Bürger offen sein möchte. Mit dem Signal der Stadtverordneten, den Rettungsversuch zu starten, müssten Fachgutachten, Finanzierungskonzept und die Zustimmung der Denkmalbehörde eingeholt werden. Im Bauausschuss und im Kulturausschuss stimmte man für eine kommunale Nutzung. Am 8. Mai berät der Hauptausschuss darüber.