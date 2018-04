Stadt gelingt Defizitausgeleich

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Vorerst kann die Stadt aufatmen. Dank geringerer Kreisumlage und veränderter Zuweisungen wird der Stadthaushalt geringer belastet als geplant. Das führt zum Ausgleich des bis dato vorhandenen Defizits in Höhe von 338 400 Euro. Darüber hat Kämmerin Sabine Depke in der jüngsten Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses berichtet.

Laut Festsetzungsbescheid vom 28. März muss die Stadt 160 500 Euro weniger Kreisumlage zahlen. Darüber hinaus erhält Bad Freienwalde 243 000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen vom Land als angenommen. Der Familienleistungsausgleich fällt mit 16 600 Euro weniger aus. Und für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben erhält die Stadt 1100 Euro mehr. Die investiven Schlüsselzuweisungen verringern sich um 12 300 Euro, so Sabine Depke.

Ferner informierte Sabine Depke den Ausschuss darüber, dass der Kreis den 2018er-Haushalt genehmigt habe. Damit sei die Kurstadt aus der vorläufigen Haushaltsführung raus und stehe der Nachtragshaushalt an. Der soll, so die Kämmerin, nach der Sommerpause in der Stadtverordnetenversammlung im September beschlossen werden. Einschließlich aller sich bis zum 30. Juni ergebenden Veränderungen bei den Investitionen, die in den vergangenen Monaten diskutiert wurden.(hei)