Ausbildungsplätze am Schwarzen Brett

Marco Marschall

Eberswalde Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Gerüchte über Unterrichtsausfall könnten Schüler der Oberbarnimschulen nun nämlich zu jeder Zeit digital nachprüfen. Und zwar am DSB – die Abkürzung fürs Digitale Schwarze Brett. Im Grunde handelt es sich dabei um einen größeren Flachbildschirm, mit dem die Industrie- und Handelskammer die Schulen bestückt. Am Dienstag waren Kammervertreter nun zur offiziellen Inbetriebnahme an der Privatschule in der Alfred-Dengler-Straße zu Gast.

Etwas klein erscheint der Stundenplan dort oben am Fernseher zwar, doch dafür gibt es direkt darunter auch noch das, was man wahrscheinlich ASB, Analoges Schwarzes Brett, nennen würde – die gute alte Pinnwand. Dort hängen zwei A3-Blätter mit den gleichen Informationen. Doch geht es beim DSB nicht um den Unterrichtsausfall allein. Das wäre womöglich auch verschenkt. Denn: „In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 haben wir in den Oberbarnimschulen keinen Unterrichtsausfall“, versichert Daniela Salzmann, Geschäftsführerin des Berufsbildungsvereins Eberswalde, dem Träger der Schule.

Über den Flachbildschirm flimmern auch Berichte über Aktionen in der Schule, Nachrichten aus der Lokalpresse sowie der neueste Promi-Klatsch. Viel wichtiger aber: Regionale Unternehmen werben übers DSB für Ausbildungsplätze. Und das ist der Grund, warum die IHK die Technik spendiert. Es geht um Orientierung am Ausbildungsmarkt. 300 000 Euro hat die Unternehmerschaft der Kammer in die Hand genommen, um 70 Schulen in ganz Ostbrandenburg, darunter zwölf private, digital aufzurüsten. Gemacht wurde das Angebot an alle Einrichtungen. 90 Prozent haben es angenommen. 35 000 Euro betragen die jährlichen Kosten für die neue Technik, zu der nicht allein die Flachbildschirme gehören. „Für unsere Schüler ist die App wichtiger“, sagt Daniela Salzmann. Über die können sich die 330 Oberbarnimschüler nun ebenfalls auf dem Laufenden halten und dabei wie gewohnt übers Smartphone wischen. Auf 17 000 Geräte in Ostbrandenburg wurde die App bereits heruntergeladen. Auch Eltern haben so die Möglichkeit, am Ball zu bleiben. Informationen über Ausbildungsplätze für ihre Kinder inklusive. Das funktioniert offenbar. In Schulen, die die neue Technik erhalten haben, sei die Zahl der Ausbildungsanfänger mit Hochschulzugangsberechtigung gestiegen. Das lasse sich laut IHK den Zahlen von 2015 und 2016 entnehmen. (mm)