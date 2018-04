Hundezucht zwischen Müll

Steffen Göttmann

Altranft (MOZ) Die Tierschutzorganisation Peta hat am Dienstag bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Tierquälerei in Altranft bei Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) erstattet. In einer ehemaligen Schweinemastanlage sollen Hunde und einzelne Hausschweine „unter katastrophalen Bedingungen“ gehalten werden, teilte Peta-Sprecherin Jana Fuhrmann mit. „Die Hunde werden offenbar für den Verkauf gezüchtet“, erklärte sie. Zwischen Müll und ohne Tageslicht vegetierten die Tiere in alten Schweinbuchten vor sich hin. Dies sei Peta von Zeugen gemeldet worden. Videoaufnahmen zeigten, dass bereits 2015 unhaltbare Zustände auf dem Gelände herrschten.

Auf dem umzäunten und unbewohnten Areal am Ortsrand stehen zwei lang gestreckte ehemalige Ställe sowie ein einstiges verfallenes Wohn- oder Bürogebäude, an dem die Fenster zugenagelt sind. Hundegebell ist zu vernehmen. Peta erstattete Anzeige, informierte das Veterinäramt des Landkreises in Seelow und forderte „ein sofortiges Handeln der Behörden“.

Staatsanwalt Ulrich Scherding bestätigte, dass die Anzeige am Dienstagvormittag eingegangen sei. Derzeit werde geprüft, ob ein Anfangsverdacht besteht. Beim Ordnungsamt der Stadt Bad Freienwalde sei aktuell nichts bekannt, sagte dessen Leiter Jens Schmoldt. Vor Jahren gab es mal Beschwerden wegen Hundegebells in der Nacht.