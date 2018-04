Konzert gibt Opfern eine Stimme

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Wer möchte nicht eigene Kinder haben, denen eine gesunde Erde zur Verfügung steht? Das fragt der Berliner Verein Solidaritätsdienst International. Er hat Schwedt eine Ausstellung zur Verfügung gestellt. Diese Schau mit schwarz-weiß Fotos ist momentan am Gauß-Gymnasium zu sehen.

Die Exposition zeigt in Wort und Bild Schicksale von Kindern, die Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima sowie der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wurden. Das Unglück im ukrainischen Atomkraftwerk hat sich am 26. April 1986 ereignet. Seine Folgen werden noch Generationen von Menschen tragen müssen. Darauf macht die Ausstellung aufmerksam.

„Bis heute sind weite Gebiete der USA und Russlands durch unzählige Atombombenversuche verstrahlt“, erläutert die Schwedterin Christa Dannehl. Sie gehört zu den Mitorganisatoren von Veranstaltungen, die der Strahlenopfer gedenken und fügt hinzu: „Noch immer läuft hoch verstrahltes Wasser aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukoshima in den Pazifik.“

In der Ausstellung kommen Wissenschaftler und betroffene Eltern zu Wort. Nikolai Fomitsch aus Weißrussland, das von der Nuklearwolke besonders stark heimgesucht worden war, erzählt: „Können Sie sich sieben kahlköpfige kleine Mädchen in einem Zimmer vorstellen? Meine Tochter ist an Tschernobyl gestorben.“ In Weißrussland leiden heute 400 000 Kinder an den Folgen der Reaktorkatastrophe.

Die Ausstellung und weitere Veranstaltungen wollen den Opfern eine Stimme geben. Deshalb findet am 26. April ein Benefizkonzert an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt statt. Dorthin zieht auch die Ausstellung um. Sie ist dort bis in den Mai hinein zu sehen.

Solisten und Ensembles der Schwedter Musik- und Kunstschule, Gauß-Gymnasiasten und Schauspieler gestalten das Konzert. Der Erlös fließt in Kinderkuren für Strahlenopfer. Gleichzeitig dankt das Konzert den Spendern, die seit 2005 Nastja Moltschanowa aus Weißrussland unterstützen. Nastja ist strahlengeschädigt und kam mit Missbildungen an Hüfte und Bein zur Welt. In Schwedt hat sie mehrere Prothesen erhalten. Die heute 18-Jährige wird auf dem Konzert dabei sein.

„Mit einer Kerzenaktion zum Gedenken an die Opfer von Tschernobyl und Fukoshima beenden wir das Konzert“, sagt Christa Dannehl. „Bitte Kerzen mitbringen.“

Benefizkonzert: 26. April, 19 Uhr, Uckermärkische Bühnen Schwedt