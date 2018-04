Vom Waisenkind zum Minister

Verschollen: Diese Tafel an der Villa wurde in den 1990ern gestohlen. © Foto: Privatbesitz Lars Hoffmann

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Zu einer Buchvorstellung laden die Herausgeber Hans-Wolf Ebert, Volker Heiermann und Lars Hoffmann Sonnabend, 15 Uhr, auf den Gutshof ein. Sie haben sich mit Leben und Wirken des schlagfertigen Versammlungsredners der SPD von vor 100 Jahren, dem Minister Adolph Hoffmann, beschäftigt.

Adolph Hoffmann (1858–1930) – das ist doch der Politiker, der vor Zeiten in Vogelsdorf eine Villa zu einem Treffpunkt der Sozialdemokraten um 1918 machte. Und dessen inzwischen langsam verfallendes Haus den Gemeindevertretern jahrelang Kopfschmerzen bereitet hat. Sehr viel mehr wissen die meisten Vogelsdorfer von ihrem einst sehr bekannten Nachbarn nicht. Das sollte sich jetzt ändern.

Vor einigen Jahren entdeckte der Berliner Lars Hoffmann eine seit Langem unbeachtet gebliebene Kiste. Was er fand, als er sie öffnete, erwies sich als eine zeitgeschichtliche Sensation. Darin waren bislang unbekannte Dokumente seines Ururgroßvaters Adolph Hoffmann, des in Vogelsdorf vor 100 Jahren ansässigen preußischen Ministers, Reichs- und Landtagsabgeordneten. Darunter war auch eine, auf dünnem Reichstagspapier geschriebene umfangreiche Autobiografie des Ministers, die nicht nur eine Lebens- und Leidensschilderung des engagierten SPD-Politikers enthielt, sondern „einen großartigen Einblick in die Welt der kleinen Leute des vorvergangenen Jahrhunderts gewährte“, wie Buchautor Volker Heiermann bald feststellte.

An den hatte sich Lars Hoffmann gewandt, als er im Internet recherchierte und einen Vortrag für eine SPD-Veranstaltung in Fredersdorf-Vogelsdorf von Heiermann aus dem Jahr 2009 fand. Vieles aus dem Leben und Wirken von Hoffmann hatte Heiermann da schon eingebracht. Aber was der Ururenkel nun offerierte, begeisterte den Fredersdorfer einmal mehr. Lars Hoffmann stellte den Nachlass zur Recherche zur Verfügung und man entschloss sich, ein Buch herauszugeben, das nun im Eigenverlag erschien.

Gemeinsam mit dem studierten Historiker Hans-Wolf Ebert ging es ans Sichten und Recherchieren. Da waren nicht nur die verbrieften Fakten und Daten zu Fotos zu finden. „Hoffmanns handschriftliche Aufzeichnungen waren in einem heutzutage nicht mehr bekannten Rotwelsch verfasst“, sagt Ebert. Da habe es so manche Überraschung gegeben.

Rotwelsch ist ein Sammelbegriff für alte Ausdrucksweisen und Worte aus der deutschen Umgangssprache, die sich vor allem durch einen verschleiernden Wortschatz auszeichnet. Ein deutlicher Hinweis auf die soziale Herkunft Adolph Hoffmanns, der sich aus niedrigsten Berliner Verhältnissen hoch arbeitete.

Der heutige Leser der „Autobiografischen Notizen eines Sozialdemokraten des 19. Jahrhunderts. Vom Waisenkind zum Minister der Revolution 1918“ erfährt in sorgsam recherchierten Fußnoten so auch, was „Mohnpielen“ sind, oder was es heißt, „platt gemacht“ zu haben.

„Hoffmann hatte gerade einmal vier Jahre lang Schulen besucht“, sagt Heiermann, das erkenne man auch an seiner fehlerhaften Schreibweise, Fremdworte schrieb er nach dem Gehör. „Dafür musste er sich als Minister für Volksschulwesen von seinen Gegnern verspotten lassen.“ In solchen Situationen sei dann die Schlagfertigkeit des Politikers durchgekommen, der die Ursache für seine schlechte Orthografie richtigerweise im preußischen Schulsystem sah.

Während sich Heiermann für das reich illustrierte Buch um den politischen Werdegang „kümmerte“, recherchierte Ebert zum Privatleben des Mannes, der dreimal verheiratet war, der öffentlich für politischen Fortschritt kämpfte, privat aber eher als Macho die Familie regierte.

