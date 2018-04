Latin Music im Sombredo

Bernhard Sobanski

Frankfurt (Oder) Die Biergartensaison wird in Frankfurt am 30. April mit der MOZ-Kneipennacht eröffnet. In elf Lokalen gibt es Live-Musik. Biergärten und Terrassen präsentieren sich in frischem Glanz. Schankwagen sowie Grillstände kommen zum ersten Einsatz des Jahres. Wir stellen die beteiligten Lokale mit ihren musikalischen und kulinarischen Angeboten vor. Heute: Sombredo.

Das Sombredo am Brunnenplatz macht erstmals bei der MOZ-Kneipennacht mit. Es ist ein Speiselokal, das neben der Tex-Mex-Küche auch Gerichte der Latin Küche serviert. Es hat täglich ab 12 Uhr geöffnet.

Kathi Zwiener ist dort die Chefin. „Wir haben schon eine Weile gebraucht, bis wir unseren ganz eigenen Stil gefunden haben“, erzählt sie und erklärt: „Das ursprüngliche Konzept sah eine reine Tex-Mex-Küche vor. Die ist wunderbar, aber auch sehr scharf gewürzt. Teilweise für unsere Gäste eben zu scharf.“ Wir haben probiert, experimentiert und mit unseren Gästen gesprochen. Nach und nach ist es gelungen, die Speisekarte so umzugestalten, dass wir einerseits den Geschmack unserer Gäste treffen und gleichzeitig unserem eigenen Anspruch gerecht werden können. Inzwischen haben wir jede Menge treuer Stammkunden. Auch unser Mittagstisch kommt gut an.“

Kathi Zwiener ist stolz auf das Erreichte und hat jede Menge neue Ideen und Pläne, die sie lieber heute als morgen umsetzen möchte. Vor einiger Zeit hat sie schon von 19 bis 20 Uhr eine Happy Hour für Cocktails eingeführt, da immer mehr Gäste das Sombredo auch als Bar entdeckt haben.

Ihr neustes Projekt, das sie zur Sommersaison umsetzen will, ist die Einführung von sogenannten Buddha Bowls. „Das sind Gerichte, die in einer kleinen runden Schüssel serviert werden. Sie sind ganz bunt, decken den Grundbedarf an allen wichtigen Nährstoffen ab und schmecken richtig lecker. Es gibt die Buddha Bowls mit Fleisch, vegetarisch und auch vegan. Jetzt, wo sich so viele bewusst ernähren möchten, ist es genau das richtige für die warme Jahreszeit“, zeigt sie sich überzeugt.

Mit der Teilnahme an der 36. MOZ-Kneipenacht will das Sombredo sich stärker in der Gastronomieszene der Oderstadt verankern und sich bei den Stammgästen bedanken. Gleichzeitig hofft Kathi Zwiener darauf, dass Besucher kommen, die das Sombredo noch nicht kennen.

„Musikalisch haben wir nach etwas gesucht, was zu uns passt. Wir wollten kein lautes „best off“, sondern etwas mit einem Bezug zum Sombredo. „Wir haben uns da für Latin Music entschieden und ein Berliner Duo gefunden, dass diese authentisch spielt. Natürlich kann man dazu auch tanzen,“ wirbt dieWirtin für den Besuch des Sombredo zur 36. MOZ-Kneipennacht.