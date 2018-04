Daumen hoch für Geschwindigkeits-Anzeiger

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Um rasende Autofahrer daran zu erinnern, dass sie zu schnell fahren, kommen sie inzwischen in vielen Gemeinden zum Einsatz: Tempo-Anzeigetafeln. Auch in Woltersdorf überlegt man jetzt, sich solch ein Gerät anzuschaffen.

„Wir haben das Problem, dass sich viele Bürger bei uns über Raser beschweren, wir als Ordnungsamt aber nicht in den fließenden Verkehr eingreifen dürfen“, erklärte die Leiterin der Behörde, Jenny Loponen, kürzlich im Sozialausschuss. Zwar gingen regelmäßig Tipps an die Polizei, in welchen Straßen aus Sicht der Gemeinde mal die Geschwindigkeit kontrolliert werden müsste. Doch meist bleibe das ungehört. Die Gemeinde überlege daher, eine Tempo-Anzeigetafel anzuschaffen, die flexibel mal an diesem mal an jenem Brennpunkt aufgestellt werden könnte. Das wäre zum einen „eine freundliche Maßnahme, beruhigend auf den Verkehr einzuwirken“, wie Jenny Loponen erklärte. Zum anderen könnte man damit Datum, Uhrzeit und Geschwindigkeit erfassen und auswerten. „Das ist eine gute Möglichkeit, der Polizei nachzuweisen, wo sie kontrollieren sollte“, sagte die Amtsleiterin. Die Kosten für die Tafel bezifferte sie auf 3500 bis 3800 Euro. Der Ausschuss votierte einstimmig dafür, das Geld im Haushalt 2019 einzustellen.(mst)