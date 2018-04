Reinhard Schmook

Bad Freienwalde In loser Folge berichtet Reinhard Schmook, Leiter des Oderlandmuseums, über die Geschichte des Gymnasiums in der Kurstadt.

Am 17. Oktober 1862 beschloss die Stadtverordnetenversammlung, die neugegründete höhere Schule zu einem städtischen Progymnasium zu entwickeln, was am 5. März 1863 auch genehmigt wurde. Dieses Progymnasium wurde am 14. April 1863 mit 75 Schülern in den Klassen Sexta bis Tertia eröffnet, unter der Leitung des Rektors Dr. Waldemar Kopp (1825-1881). Als Schullokal diente vorerst das damals Rath’sche Haus an der Ecke Uchtenhagen- und Weinbergstraße (heute Pizzeria „La Fontana“).

Nach einer rasanten Entwicklungsphase kam am 17. Februar 1865 die Ministerial-Verfügung, die die Schule als berechtigtes Progymnasium anerkannte. Schon jetzt keimte der Wunsch nach einem eigenen Schulgebäude auf, für das die Stadt im Dezember 1864 das jetzige Grundstück am Weinberg bestimmte. Bevor es aber dazu kam, machten die baulichen Zustände in dem bisherigen Domizil einen Ortswechsel nötig. Von Dezember 1865 bis Mai 1866 wurde im Landhaus, heutiges Kurmittelhaus, unterrichtet, danach im Seidenhaus, das an der Stelle des heutigen alten Kreishauses stand.

Im Mai 1866 war durch Oberprediger Schotte und Bürgermeister Linsingen der Grundstein gelegt worden. Nur 18 Monate brauchte Maurer- und Zimmermeister Gustav Hilke jun., um das Haus fertigzustellen. Am 5. August 1867 wurde es in Anwesenheit des Oberpräsidenten von Jagow und des Landrates Alexis Graf Haeseler eingeweiht. Über dem Eingang war zu lesen: „pietati patriae humanitati“. Frei übersetzt: „Der wahren Frömmigkeit, der Vaterlandsliebe und der höheren Bildung (gewidmet)“. Heute könnte ein neuer Leitspruch lauten: „Dem Geist der Toleranz, der europäischen Idee und der echten Bildung.“