Mieternerven liegen blank

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Ärger an der Abriss-Baustelle „altes Rathaus“ an der Schwedter Lindenallee. Jetzt wird direkt neben der Wand des bewohnten Nachbarhauses gebohrt, gehämmert, gepoltert. Die Nerven der Mieter in der Bahnhofstraße 8 liegen blank.

Für zehn Millionen Euro will die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt (Wobag) an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lindenallee zwei zusammenhängende Häuser mit 57 Wohnungen bauen. Dafür muss aber erst einmal das alte Rathaus im Auftrag der Stadtverwaltung geschleift werden. Es soll wahrscheinlich im Juni verschwunden sein.

Derzeit hämmert es gnadenlos laut und staubt gewaltig im Rathaus-Verbinder zum Hochhaus Bahnhofstraße 8. Der Dreck und presslufthammerartiger Lärm treibt die überwiegend älteren Nachbarn fast in den Wahnsinn, gaben etliche während eines Vor-Ort-Termins dieser Tage zu erkennen.

Mieter Heinz Schröter wohnt wie viele andere seit Mitte der 1970er-Jahre in dem Haus. Seit Mitte Februar macht es keinen Spaß mehr, erzählt er. Lautstärke und Staubfahnen auf der Baustelle machen vor allem den Nachbarn, die Wand an Wand mit der Baustelle wohnen, das Leben zur Hölle. „Das abgerissen wird, muss wohl sein“, sagt Schröter. „Das es Lärm und Staub gibt, ist dabei unvermeidlich. Dass die Wobag, unser Vermieter, dem wir schon so viele Jahre die Treue halten, sich nicht um uns kümmert, finden wir nicht in Ordnung. Dort wurde uns gesagt: Nicht unser Problem! Das ist eine Baustelle der Stadt Schwedt.“

Das verstehen die aufgebrachten Mieter nicht: Denn eigentlich ist die Sache im Gesetz eindeutig geregelt: Ist der Wohnwert wegen eines Mangels eingeschränkt, ist eine Mietminderung gerechtfertigt – und zwar solange, bis der Soll-Zustand, wie ihn die Juristen nennen, wiederhergestellt ist. Aber mit von Schmutz bedingten Beeinträchtigungen sowie außergewöhnlich starkem Lärm dürften die Bewohner in der Bahnhofstraße 8 noch etliche Zeit leben müssen.

Dieter Brockmann flüchtet tagsüber in seinen Garten: „Wer hier den ganzen Tag ausharren muss bekommt irgendwann einen Schaden. Ich bedauere die Nachbarn die Kinder haben oder krank und bettlägrig sind.“ Nachbarin Waltraud Liebers findet es „schrecklich“, dass die Wobag nicht mal eine Mieterversammlung veranstaltet hat, um zu informieren. Gisela Piepenburg meint: „Es ist zurzeit eine Katastrophe. Wenn mein kranker Mann schlafen muss, dann ist das wegen des Krachs hinter der Zimmerwand nicht möglich. Selbst bei geschlossenen Fenster riecht es im Schlaf- und Kinderzimmer immer noch nach Baustaub.“ Mieter Dietmar Reichel sagt, er habe sich wegen einer Mietminderung sowohl an einen Anwalt als auch an den Vermieter gewandt. Die Wobag habe gemauert, sein Anwalt hält eine Mietminderung für gerechtfertigt.

Wobag-Chef Matthias Stammert hat sich am Montag die Baustelle persönlich angeschaut und sagt auf Nachfrage danach: „Den Mietmängeln angemessene Mietminderungen sind möglich. Die Situation ist krass. Die Belastungen unmittelbar am Giebel zur Bahnhofstraße 8 werden erheblich umfänglicher und somit belastungsintensiver für die Mieter als angenommen.Das läuft leider anders als geplant.“

Der Wobag-Vorstand reagierte noch am Dienstagnachmittag auf die Ausnahmesituation. Den Mietern teilt die Genossenschaft nun schriftlich mit: „Der Vorstand hat sich daher entschieden, ausnahmsweise einen Mitpreisnachlass für den Monat April in Höhe von 15 % der Gesamtmiete zu gewähren... Über weitere Nachlässe wird nach Baufortschritt entschieden.“

Außerdem heißt es in dem Schreiben an die Mieter: „Sollten bei Ihnen oder Ihren Familienangehörigen schwere Krankheit oder erhebliche Pflegebedürftigkeit vorliegen, übernimmt die Wobag die Kosten für eine ... Unterbringung, sofern sie angemessen sind.“ Ansprechpartner in solchen Härtefällen ist der Mitglieder- und Mieterservice der Genossenschaft.

Ein Mietminderungsanspruch ist nicht von Genehmigung oder Einverständnis des Vermieters abhängig. Er muss jedoch geltend gemacht werden. Der Mieter muss dem Vermieter nachweisbar mitteilen, weshalb und in welcher Höhe die Miete gemindert werden soll. Die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt ist da ihren Mietern einen Schritt entgegen gekommen.