Neues Zentrum steht zur Diskussion

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Nach 17 Uhr werden im Schorfheidestädtchen die Bürgersteige hochgeklappt, meinen einige. Ein Stadtvisionsplan soll helfen. Teil dieser Vision, wie sie nun im Heidekrug kontrovers diskutiert wurde, ist auch ein neuer Platz.

Joachimsthal macht sich Gedanken über die Entwicklung des Ortes. Vier Stadtverordnete befassen sich seit 2015 mit dem Entwurf eines Stadtvisionsplanes. Richard Hurding (SPD), Bärbel Pfeiffer und Bürgermeister René Knaak-Reichstein (CDU) sowie Siegfried Wollenberg (Wählergruppe Pro Joachimsthal) haben ihre Ideen nun vor etwa 30 Bürgern im Heidekrug vorgestellt. Dazu gehört ein neues Stadtlogo, das die Kernpunkte „Bildung“ und „Natur“ bildlich miteinander vereint. Die Marke Joachimsthal soll stärker wahrgenommen werden. Schilder mit dem Logo wurden deshalb schon in Auftrag gegeben, um die Besucher an mehreren Orten der Stadt willkommen zu heißen.

Eine Vision, die das Ortsbild nachhaltig prägen könnte, wäre die eines Stadtplatzes. „Wenn Menschen in eine Stadt kommen, suchen sie das Zentrum“, erklärte Siegfried Wollenberg. Das gebe es in Joachimsthal aufgrund der historischen Entwicklung aber nicht wie in anderen Städten. „Am Joachimsplatz ist nach 17 Uhr tote Hose“, so Richard Hurding. Ob dieser für den Stadtplatz taugt, ist daher fraglich. Die Idee der Gruppe: ein neuer Ort soll her. Und der befindet sich im Grunde dort, wo jetzt der Skulpturengarten liegt. Das Areal würde Kirche, Rathaus, Wohngebäude und Handel miteinander verbinden, grenzt es doch an den Edeka-Markt. Und auch der ursprüngliche Eingang der Kirche, der nach der Sanierung wieder genutzt werden soll, würde in Richtung des Stadtplatzes zeigen. Umringt von Gebäuden wäre es ein geschützter Ort.

Das Publikum im Heidekrug zeigte sich interessiert, aber skeptisch. Einen künstlichen Kern zu schaffen sei andernorts schon schiefgegangen, hieß es unter anderem. Statt dessen könnte die Marktstraße ein Ort der Begegnung sein. Dort sterben im Moment die Geschäfte. Ein Problem, dem man sofort entgegenwirken müsse. Einige Gäste kritisierten, es würde der zweite vor dem ersten Schritt getan. „Wir sollten zuerst fördern, was wir haben“, lautete ein Einwurf.

„Wir wissen natürlich um die Probleme und streben trotzdem eine langfristige Vision an“, sagte Siegfried Wollenberg. Noch sei die Idee des Stadtplatzes auch nicht fix, sondern stehe zur Diskussion. Auch mit der Marktstraße habe man sich beschäftigt. Richard Hurding äußerte die Überlegung, die Straße einmal die Woche für einen Bauernmarkt zu sperren.

Fürs Geschäftesterben fehlt bisher das Gegenmittel. Denn wie in der Runde dargestellt, fehle in Joachimsthal die Kaufkraft. Dafür fand die Idee Anklang, leere Schaufenster, die auf Besucher nicht einladend wirken, Künstlern und Kreativen zur Zwischennutzung anzubieten. Dass die Stadt belebt werden muss, mit oder ohne Stadtplatz, daran zweifelte niemand.

Bürgermeister René Knaak-Reichstein bekräftigte noch einmal die Bedeutung von Zuzug. Zur Stadtvision gehört außerdem, einen weiteren großen Arbeitgeber an den Standort zu holen. Richard Hurding schwebt eine Forschungseinrichtung vor. Möglicherweise eine, die den Aspekt der Natur im neuen Markenkern von Joachimsthal berücksichtigt. Eine Außenstelle der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung wäre denkbar, aber auch eine des Zalf aus Müncheberg oder eines Potsdamer Institutes.

Die Punkte aus der Diskussion werden nun zusammengefasst und an alle Teilnehmer verschickt. Auch ein weiteres Treffen zum Visionsplan soll es geben, teilt Hurding mit. Ein Termin aber steht noch nicht fest. Mit der ersten Debatte im Heidekrug zeigte sich der Stadtverordnete sehr zufrieden.