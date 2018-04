Das weiche Männerherz

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fast auf den Tag genau 32 Jahre nach der Katastrophe erinnert sich die Gesamtschule 3 an Tschernobyl. Die Schule engagiert sich seit Jahren für eine Schulpatenschaft und soziale Projekte in Weißrussland. Das gelingt.

Auch wenn Alexej Nesterenko weder Deutsch noch Englisch spricht, haben die Schüler der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe ein weißrussisches Männerherz erweicht, wie sich am Dienstag in der Aula zur Eröffnung der Tschernobyl-Woche herausstellte. „Wenn ich die Augen der Schüler sehe, die sich seit Jahren für uns engagieren, dann tanke ich Kraft für die nächsten Jahre“, sagt der Mann vom unabhängigen Strahleninstitut Belrad, der zu Beginn der Woche aus Minsk angereist ist.

Erst die Spendenaktion der Schule, der sich weitere Bildungseinrichtungen angeschlossen hatten, ermöglichte den Kauf eines Fahrzeugs, das zu einer mobilen Messstation umfunktioniert werden konnte. Mit dessen Hilfe stellen Nesterenko und seine Leute bis heute vor Ort die radioaktive Belastung von Lebensmitteln und im Boden fest. „Unsere anderen zwei Fahrzeuge waren total veraltet“, so Nesterenko. Schätzungen zufolge landeten über zwei Drittel des radioaktiven Niederschlags von Tschernobyl in Weißrussland.

Fast auf den Tag genau 32 Jahre sind seit der Atomkatastrophe vergangen. Zu den Liquidatoren, die oft ungeschützt gegen die Strahlenausbreitung kämpften, gehörte auch der Vater Nesterenkos. „Zu Hause ist es nicht so leicht, die notwendigen Mittel für meine Arbeit zu finden“, erzählt der Mann, dessen Job darin besteht, die Strahlung in Boden und Lebensmitteln zu untersuchen.

Seit Jahren engagieren sich Schüler und Lehrer der Gesamtschule 3 für soziale Projekte. Die Bildungseinrichtung kooperiert mit der Regionalgruppe des Solidaritätsdienstes International (Sodi), pflegt zudem eine Schulpartnerschaft mit dem Witebsker Gymnasium Nummer 4. Die Workshops, die im Rahmen der Aktionswoche am Dienstag veranstaltet wurden, haben die Jugendlichen selbst organisiert. „Ich habe nicht gewusst, dass Radioaktivität behandelt werden kann“, gibt Tobias Laabs aus der 11. Klasse zu. Doch am Dienstag haben er und seine Mitschüler gelernt, wie Apfel-Pektin die Aufnahme radioaktiver Partikel durch Nahrung und Getränke hemmt.

„Es ist uns sehr wichtig, dass die Schüler ihren Horizont durch internationale Partnerschaften erweitern“, sagt Schulleiterin Ute Tupy. Ihre Gesamtschule und das Witebsker Gymnasium stehen seit zehn Jahren im regelmäßigen Austausch. „Wir sind eine der wenigen Schulen in Brandenburg, die diesen intensiven Kontakt nach Weißrussland pflegen“, ist Russischlehrerin Ingrid Stelzner-Weinberg stolz. Erst im September war sie mit zehn Schülern zu Gast in der Stadt an der russischen Grenze. Mit dabei war auch Jannes Tzschapke, der sich in einer Schulgruppe für den Austausch engagiert. „Seit einem Vortrag über die Folgen von Tschernobyl interessiere ich mich mehr für Osteuropa“, verrät Tzschapke, der die dortige Gastfreundschaft genießt. So sehr, dass er im Sommer wieder hinreisen will, erzählt er.