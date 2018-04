Ein Dorffest zum runden Geburtstag

Tatjana Littig

Pfaffendorf (MOZ) Den Ort Pfaffendorf gibt es in diesem Jahr seit 600 Jahren. Mit einem großen Dorffest am 4. August will der Kultur- und Heimatverein Pfaffendorf dieses Jubiläum begehen. „Der Tagesablauf steht“, erklärt Heidi Lehmann, die Vorsitzende des Vereins. Das, was ihr im Moment noch Sorgen bereitet, ist die Finanzierung der Feierlichkeit. Mit Kosten in Höhe von rund 8500 Euro rechnet die 34-Jährige. Einen Teil hat der Verein bereits zusammen, doch das meiste fehlt. „Anfragen beim Amt Rietz-Neuendorf und beim Landkreis Oder-Spree laufen“, informiert Heidi Lehmann.

Das Dorffest zum runden Geburtstag stehe trotz offener Finanzierungsfragen nicht zur Debatte, versichert die Vereinsvorsitzende. Vor rund zwei Jahren haben sie und ihre inzwischen 25 Mitstreiter beim Kultur- und Heimatverein mit der Planung zum Fest begonnen. Stattfinden wird es am 4. August ab 10 Uhr um den Dorfteich. Angekündigt ist ein Kinderbereich mit Clown, Hüpfburg und Kinderschminken. Zudem soll es eine Trödelmeile geben, zu der Trödler sich noch anmelden können. Weiter im Programm vorgesehen sind Kutschfahrten, Kuchenbasar, Schnitzeljagd durch den Ort und Tombola. Kita-Kinder aus Pfaffendorf werden sich ebenso einbringen, wie die Tänzerinnen der Tanzgruppe Young Projekt aus Görzig. Zugesagt haben ihr Kommen auch der Karikaturkünstler Bernhard Ast aus Beeskow und ein Holzkünstler aus Briesen. Mit Ständen werden der Nabu, ein Imker und die Angler- und Naturfreunde vertreten sein. Unterstützt wird der Kultur- und Heimatverein von der Ortswehr, dem Ortsbeirat und der Verwaltung. Für den 5. August ist ein Gottesdienst mit Gospelchor am Teich und Frühschoppen mit Blasmusik geplant.

Für die viele Unterstützung ist Heidi Lehmann dankbar – doch es gibt noch genug zu tun. Gerade ist sie auf der Suche nach Unternehmen, die Preise stellen für die Tombola. Die bisherigen Rückmeldungen seien verhalten, gesteht die Pfaffendorferin.

Eine Idee hat der Verein bereits umgesetzt: ein Kalender mit Bildern vom Ort. „Der Kalender ist wie eine Dorfchronik aufgebaut mit Informationen zur Entstehung der Feuerwehr und Einwohnerzahlen beispielsweise“, erklärt die Vereinsvorsitzende. Die erste Auflage ist vergriffen. Beim Fest im August werden Kalender für 2019 verkauft. Zudem wird es Postkarten mit Bildern vom Ort geben.(lit)

Wer den Verein unterstützen möchte, erreicht Heidi Lehmann unter Telefon 0162.9247145.