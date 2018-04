Nächster Schritt für Klinikbau

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Kindernachsorgeklinik soll Jenseits des Sees weniger Fläche in Anspruch nehmen als ursprünglich geplant. Über die Änderung des Flächennutzungsplans und des Geltungsbereichs des Bebauungsplans werden die Stadtverordneten nächste Woche entscheiden.

Nach den heftigen Debatten mit Anwohnern des Siedlungsteils Jenseits des Sees und aus Rücksicht auf die Uferzone des Straussees wird das Plangebiet für die Kindernachsorgeklinik um 50 Meter vom See abgerückt. Der westliche Teil des Amselweges wird von der Einfahrt des Drosselweges an aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen. Nunmehr grenzt das Plangebiet im Norden an den Amselweg und den Siedlungsbereich Jenseits des Sees, im Osten, Süden und Westen an den Wald. Die Gesamtfläche reduziert sich auf 3,34 Hektar.

Die Änderung des Flächennutzungsplans soll die konkrete Nutzung des Gebiets in diesem Grundsatzdokument festhalten. Dabei wird aus der bisherigen Waldfläche, auf der die Klinik errichtet werden soll, ein Sondergebiet Reha. Hinzu kommt aber eine Waldfläche, deren südliche Grenze ein Stück nördlich vom Turmgestell verläuft, dann über diesen Weg nach Südosten hinaus einen Zipfel entlang des Strausseeufers bildet, in dem das ehemalige Kinderferienlager und ein als Wohngrundstück genutztes Areal südlich davon liegen. Dieses private Wohngrundstück soll als solches ausgewiesen werden, der Rest, im bisherigen Flächennutzungsplan als weiße Fläche offen gelassen, werde als Wald dargestellt.

Das brachliegende Ferienlager wird vom Investor der Kindernachsorgeklinik abgerissen, das Areal renaturiert und als Fläche für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für den Landschaftseingriff durch den Klinikbau genutzt. Der Amselweg, der bisher noch als Wald verzeichnet ist, soll als Wohnbaufläche dargestellt werden.

In den Ausschussdebatten war es nur CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Fuchs, der sich die Argumente der Anwohner zu eigen gemacht hatte und immer wieder kritisch nachfragte: Ist der Standort überhaupt geeignet? Sind Verkehrs- und Partylärm für die Familien mit den schwer kranken Kindern zumutbar? Ist der Wald für Kinder sicher genug? Haben Landesplanung und Ministerium der Ausgliederung aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) zugestimmt? Und sollte man die Bedenken der Kinderpsychologin Dr. Ursula Sydow gegen den Standort nicht ernst nehmen?

Planerin Elisabeth Giesecke vom Büro Plan und Recht sowie Antje Schwarz von der Stadtplanung bemühten sich, die Bedenken auszuräumen: Die Ausgliederung aus dem LSG sei zuständigkeitshalber von der Unteren Naturschutzbehörde erteilt, das Einvernehmen mit der Landesplanung, der Raumordnung, den Trägern öffentlicher Belange hergestellt. Elisabeth Giesecke im Bauausschuss: „Die Lärmbelastung einschließlich des Veranstaltungslärms haben wir ausführlich untersucht und mit dem Landesumweltamt abgestimmt. Das hat ebenfalls keine Bedenken.“

Im Hauptausschuss trug Ursula Sydow ihre Bedenken vor: „Kinder brauchen einen Freiraum, besonders wenn bei Familienkuren Geschwisterkinder mit spielen wollen, doch der Wald ist kein Wohlfühlwald, der Zustand der Waldwege abseits der Forststraßen ist kritisch, die Promenade wird von Joggern und Radlern genutzt – das alles spricht gegen den Standort.“ Am Ende stimmte nur Andreas Fuchs gegen die Beschlussvorlagen, Thomas Frenzel (grün, liberal, bürgernah) enthielt sich.