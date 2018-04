Drei Hausarztpraxen schließen dieses Jahr

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Hausarzt-Situation in Eisenhüttenstadt wird immer kritischer. Allein in diesem Jahr werden drei Praxen schließen. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg schätzt die Lage in der Stahlstadt als schwierig und angespannt ein.

„Ich kann den Ärger verstehen“, sagt Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Er kennt die Anfragen am Patiententelefon und weiß von schriftlichen Beschwerden seitens der Patienten, die bald ohne Hausarzt dastehen. Fakt ist, die Hausarztpraxis von Dr. med. Sylke Karras am Bauernmarkt wird zum 31. Mai schließen. Eine fast perfekte Praxisübergabe an einen anderen Arzt hatte sich in letzter Sekunde überraschend zerschlagen. „Das ist sehr ärgerlich“, betont Wehry. „Dafür waren persönliche Gründe verantwortlich. Da kann man nichts machen.“

Doch das wird nicht die einzige Praxisschließung bleiben. Ende Juni verlässt Allgemeinmedizinerin Marina German das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), teilt Kankenhaus- und MVZ-Chef Till Frohne mit. Ende des Jahres macht auch die Praxis von Uwe Wollenschläger im Linden-Zentrum dicht. Da eine Hausarztpraxis nach Expertenmeinung im Schnitt 1000 bis 1200 Patienten hat, müssen sich mindestens 3000 Menschen in der Region einen neuen Arzt suchen. Ein Teil der Patienten von Dr. Karras übernimmt das MVZ. Doch auch dort sind die Kapazitäten begrenzt.

„Die Situation ist schwierig und angespannt. Momentan ist Eisenhüttenstadt für uns Schwerpunktregion, auf die wir ein besonderes Augenmerk legen“, sagt Christian Wehry. „Die Hausarztpraxen sind alle voll. Da dreht niemand Däumchen. Noch mehr würde zu Lasten der Qualität gehen“, das weiß er. Dennoch sagt er auch: „Man muss sehen, dass die Patienten auf niedergelassene Ärzte aufgeteilt werden.“ Mobilen Personen rät er, sich auch in Guben umzuschauen.

Eine Lösung, wie das Problem zu lösen ist, habe er Stand heute nicht, betont er. Die KVBB habe Eisenhüttenstadt gemeinsam mit den Krankenkassen als Förderregion für Hausärzte, aber auch für Kinderärzte – wo die Lage ebenfalls kritisch ist – ausgewiesen. „Wenn sich ein Arzt findet, kann er einen Zuschuss von bis zu 55000 Euro erhalten. Doch selbst diese finanzielle Spritze hat bisher niemanden gelockt“, sagt Wehry. Stand Ende April: „Wir haben keinen Arzt in der Pipeline, der nach Eisenhüttenstadt will.“ Meistens seien niederlassungswillige Ärzte Mitte 40. Sie hätten Partner und Kinder. „Da muss das ganze Drumherum stimmen.“

Der Sprecher erklärt: „Die Zahl der Hausärzte und der Fachärzte im Land steigt langsam, aber kontinuierlich. Das ist gut. Aber natürlich haben wir das generelle Versorgungsproblem.“ Man müsse sich fragen, ob die Bedarfsplanung, nach der die KVBB ihre Arbeit ausrichtet, weil es sich um Bundesvorgaben handelt, noch zeitgemäß sei. Die Grundberechnung stamme aus den 1990ern vom damaligen Bundes-Gesundheitsminister Horst Seehofer. „Der hatte Angst vor einer Ärzteschwemme“, sagt Wehry. Jetzt ist in Eisenhüttenstadt auch die Lokalpolitik gefragt: „Wir sind mit dem Rathaus im Gespräch.“